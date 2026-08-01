Ιστορικό χρυσό για τις αδελφές Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε για την Ελλάδα το 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, καθώς οι αδελφές Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς οι δύο αθλήτριες επέστρεψαν να αγωνιστούν με τα ελληνικά χρώματα ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία, έχοντας εκπροσωπήσει την Αυστρία στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις των τελευταίων ετών. Η επανεμφάνισή τους με το εθνόσημο συνοδεύτηκε από την κορυφαία διάκριση, με μια εκτέλεση που εντυπωσίασε κριτές και κοινό.

Οι αδελφές Αλεξανδρή συγκέντρωσαν 311,4308 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το δίδυμο των ουδέτερων αθλητριών από τη Ρωσία, Μάγια Ντορόσκο και Ελιζαβέτα Μινάεβα (302,9950), ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Βρετανίδες Κέιτ Σόρτμαν και Ιζαμπελ Θορπ με 297,9108 βαθμούς.

Το χρυσό αυτό μετάλλιο αποτελεί ορόσημο για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση. Είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της Ελλάδας στο συγκεκριμένο άθλημα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά την επιτυχία της εθνικής ομάδας στο ελεύθερο ομαδικό το 2024 στο Βελιγράδι, ενώ συνολικά αποτελεί το 14ο χρυσό μετάλλιο της χώρας στην ιστορία του θεσμού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου.

Οι δίδυμες αθλήτριες γεννήθηκαν στην Ελλάδα, όμως μεγάλωσαν και ακολούθησαν την αθλητική τους πορεία στην Αυστρία, όπου εξελίχθηκαν σε ένα από τα κορυφαία ντουέτα της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κολύμβησης. Στην καριέρα τους έχουν κατακτήσει πολλούς ευρωπαϊκούς τίτλους και έχουν βρεθεί επανειλημμένα στα βάθρα κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων, ωστόσο η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία με τη γαλανόλευκη αποκτά ξεχωριστή συναισθηματική σημασία.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι πρώτες δηλώσεις τους μετά τον θρίαμβο. Οι ίδιες δεν έκρυψαν τη χαρά και τη συγκίνησή τους, τονίζοντας ότι δυσκολεύονται να πιστέψουν πως θα ακούσουν τον ελληνικό εθνικό ύμνο από το υψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφιερώνοντας την επιτυχία σε όλους όσοι τις στήριξαν στην απόφασή τους να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η επιτυχία των αδελφών Αλεξανδρή δίνει ιδανική ώθηση στην ελληνική αποστολή για τη συνέχεια της διοργάνωσης στο Παρίσι και επιβεβαιώνει ότι η ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση παραμένει ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης. Το ιστορικό αυτό χρυσό μετάλλιο δεν αποτελεί μόνο μια σπουδαία αθλητική διάκριση, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ότι το ελληνικό ταλέντο μπορεί να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή ραντεβού.