Κάθε Κυριακή ο παππούς του Τάσου Κουτσόπουλου πηγαίνει από Καρδίτσα στα Τέμπη να ποτίσει τις 57 ελιές

Ένα άκρως συγκινητικό θέμα μοιράστηκε το thessaliatv.gr και το αναδημοσιεύουμε με στόχο να φτάσει παντού και κανείς να μην ξεχάσει τι έγινε στα Τέμπη.

Κάθε Κυριακή εδώ και 2,5 περίπου χρόνια ο Γιώργος Κουτσόπουλος παππούς του αδικοχαμένου Τάσου Κουτσόπουλου ξεκινά από την Καρδίτσα και έρχεται στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας για να ανάψει ένα κερί στη μνήμη του εγγονού του και να ποτίσει και περιποιηθεί τις 57 ελιές που έχουν φυτευθεί εκεί για τα θύματα και τα λουλούδια στο μνημείο που έχει στήσει η οικογένειά του…

Με το κλαδευτήρι στο χέρι τον συναντήσαμε το πρωί της Κυριακής εκεί στο χώρο όπου έχασαν τη ζωή τους 56 άνθρωποι νεαρής κυρίως ηλικίας μαζί με τον αγαπημένο του εγγονό.

Λένε ότι οι νεκροί δεν ξεχνιούνται όταν τιμούνται κι αυτό φαίνεται ότι έχει στο νου του ο κύριος Γιώργος Κουτσόπουλος που συγκινεί με τη συνέπειά του και την παθολογική αγάπη που είχε για τον 21χρονο εγγονό του που το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 μετέβαινε από την Καρδίτσα για τον τόπο των σπουδών του τη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το βίντεο:

Με δάκρυα στα μάτια ο παππούς μιλά για τις αναμνήσεις με τον αγαπημένο του εγγονό Τάσο στην κάμερα της “Θεσσαλίας τηλεόρασης” και ζητά δικαιοσύνη στη δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει το Μάρτη του 2026 και τιμωρία των ενόχων, ενώ δεν κρύβει και την οργή του για το μπάζωμα που έγινε στον τόπο της τραγωδίας.

Στο μνημείο που έχει στηθεί για τον Τάσο στα Τέμπη αναγράφεται η περίφημη φράση: “Μαμά κοιμήσου θα αργήσω να φτάσω” και από κάτω η απάντηση της χαροκαμένης μάνας “πάρε με όταν φτάσεις Τασούλη μου, θα περιμένω”…

Η πιο δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και την οικογένεια του Τάσου Κωτσόπουλου όταν άκουσαν τα φωνητικά από τα κρίσιμα επόμενα λεπτά μετά τη σύγκρουση και αναγνώρισαν τη φωνή του. Είναι η φωνή του Τάσου που ακούγεται να λέει “Μην κουνιέσαι! Μην κουνιέσαι! Σε παρακαλώ. Ηρεμήστε!”.