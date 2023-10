Advertisement

Η δασκάλα του Κυριάκου η Κα Evi Papaspyrou έστειλε στον γιο μου ένα μήνυμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας γιατί με άγγιξε με την ανοιχτοσύνη που βλέπει τη “μόρφωση”.

Σε περίληψη, το ιστορικό είναι ότι απουσίασε από το σχολείο για μια εβδομάδα σε ένα οικογενειακό ταξίδι. Κατόπιν συνεννόησης η κα Εύη του έστειλε όλες τις εργασίες της εβδομάδας που έλειπε για να τις κάνει. Όμως στο τέλος του είχε γράψει κι ένα μικρο «μυστικό» το οποίο σας παραθέτω:

Να πω ότι ο γιος μου προβληματιζόταν ότι πέντε σχολικές μέρες ήταν πολλές για να λείψει – χωρίς σοβαρό λόγο – όπως ακριβώς μου είπε γιατί θα έχανε όλα τα μαθήματα. Όταν διάβασε το σημείωμα της δασκάλας του, έβγαλε ένα αναστεναγμό ανακούφισης και τα μάτια του έλαμψαν! Πόσο τον απενοχοποίησαν και τον απελευθέρωσαν αυτές οι λίγες μαγικές γραμμούλες!!

Evgenia Vagianou

Το είδαμε στη σελίδα Filio Katsarou – Play, Τherapy and Workshops for parents and children. Ευχαριστούμε θερμά!

Μέσω: themamagers