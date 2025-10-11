«Κάνουν περήφανο τον πατέρα τους από εκεί πάνω» τα παιδιά του Κώστα Ευριπιώτη – Πτυχιούχοι οι 2 γιοι του αείμνηστου ηθοποιού

Οι δύο γιοι του αξέχαστου ηθοποιού Κώστα Ευριπιώτη και της Βάλιας Κωστοπούλου πέτυχαν ένα σπουδαίο επίτευγμα, αριστεύοντας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και κάνοντας υπερήφανη την οικογένειά τους.

Ο Κώστας Ευριπιώτης πέθανε στις 30 Μαΐου 2019, σε ηλικία 56 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο

Ο μεγαλύτερος γιος, Αδαμάντιος, ορκίστηκε την Τετάρτη το μεσημέρι, παίρνοντας το πτυχίο του, ενώ ο μικρότερος, Ίωνας, θα ακολουθήσει και θα ορκιστεί τον Νοέμβριο, ολοκληρώνοντας έτσι το εκπαιδευτικό τους ταξίδι με απόλυτη επιτυχία.

Τι δήλωσε η μητέρα των γιων του Κώστα Ευριπιώτη

Η μητέρα τους, Βάλια Κωστοπούλου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, δηλώνοντας στην εφημερίδα Espresso και το δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα: «Είμαι πολύ περήφανη μάνα, καθώς οι δύο γιοι μου κάνουν περήφανο τον πατέρα τους από εκεί πάνω που βρίσκεται. Είναι εκπληκτικά παιδιά». Η κόρη της ηθοποιού Χλόης Λιάσκου, τόνισε την προσπάθεια και την αφοσίωση των παιδιών της, που παρά τις δυσκολίες μετά την απώλεια του πατέρα τους, κατάφεραν να αριστεύσουν και να πετύχουν τους στόχους τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο βρίσκονται ήδη σε στρατιωτική θητεία στην παραμεθόριο, δείχνοντας έτσι πως δεν θέλουν να χάσουν καθόλου χρόνο, αλλά να δώσουν το παράδειγμα για το πώς να διαχειρίζονται αυτό το περίπλοκο διάστημα για τη ζωή ενός νέου.