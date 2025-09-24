Κάτοικος στην Κω προσφέρει 2 εκατ. για να φτιαχτούν 9 σπίτια για γιατρούς και θέλει να μείνει ανώνυμος

Ένας κάτοικος της Κω είναι έτοιμος να διαθέσει ένα εντυπωσιακό ποσό για την ανέγερση κατοικιών που θα φιλοξενούν γιατρούς του νησιού, με την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση.

Η έλλειψη στέγης για γιατρούς και δασκάλους

Το στεγαστικό πρόβλημα στα νησιά παραμένει οξύ, ειδικά για γιατρούς και δασκάλους. Συχνά δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτήρια ή τα ενοίκια είναι τόσο υψηλά που πολλοί αναγκάζονται να αποχωρήσουν άρον-άρον. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, στην Κω ένας κάτοικος πήρε την πρωτοβουλία να στηρίξει τον τόπο του, προσφέροντας το ποσό που απαιτείται για την κατασκευή εννέα κατοικιών για τους γιατρούς του τοπικού νοσοκομείου.

Η ανώνυμη δωρεά και η δέσμευση του δημάρχου

Ο δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι πρόκειται για έναν πολίτη που δεν επιθυμεί να αποκαλυφθεί το όνομά του. Ο ίδιος είναι διατεθειμένος να προχωρήσει στη δωρεά μόνο εφόσον η κυβέρνηση δεν εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για την ανέγερση των κατοικιών.

Ο δήμος έχει ήδη δεσμευτεί να παραχωρήσει το οικόπεδο και την αρχιτεκτονική μελέτη. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει ότι θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Ωστόσο, αν αυτό δεν συμβεί έως τις αρχές του 2026, τότε ο ανώνυμος κάτοικος θα προσφέρει το ποσό των περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να γίνει το έργο πραγματικότητα.