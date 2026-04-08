«Κέρδισα τον θάνατο και χαίρομαι»: Επέστρεψε στην Ελλάδα νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο

Η συγκλονιστική ιστορία του 18χρονου Μάριου που κατάφερε να ξεπεράσει μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία υγείας και να επιστρέψει στην Ελλάδα νικητής, δυνατός και χαμογελαστός, συγκινεί και γεμίζει ελπίδα.

Ο 18χρονος Μάριος γύρισε στην Ελλάδα ως πραγματικός νικητής, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μια κρίσιμη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας. Η περιπέτειά του αποτελεί ένα δυνατό παράδειγμα δύναμης ψυχής και επιμονής απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, ο Μάριος μίλησε ανοιχτά για όσα έζησε, περιγράφοντας τον φόβο και την αγωνία που ένιωθε, αλλά και τη χαρά της επιστροφής του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι».

Η δύσκολη διαδρομή μέχρι τη σωτηρία

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε με τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο του Ρίου και κορυφώθηκε με την επείγουσα αεροδιακομιδή του με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τορίνο τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 και από πολύ μικρός αντιμετώπιζε μια σπάνια γενετική πάθηση, το σύνδρομο Alagille, που επηρεάζει κυρίως το ήπαρ. Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου και στη συνέχεια χρειάστηκαν ακόμη δύο χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης, γεγονός που δείχνει πόσο απαιτητική ήταν η συνολική θεραπεία.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (7/4) σηματοδότησε το τέλος μιας μακράς και δύσκολης διαδρομής, φέρνοντας τεράστια ανακούφιση στους δικούς του ανθρώπους.

Η συγκίνηση και τα λόγια των γιατρών

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου στο Τορίνο, τονίζοντας τη φροντίδα που του προσέφεραν σε κάθε στάδιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γιατρό Ρομανιόλι, ο οποίος στην πρώτη μεταμόσχευση τον χαρακτήρισε «δυνατό», καθώς η καρδιά του δεν σταμάτησε ούτε στιγμή, κάτι που αποδεικνύει την τεράστια αντοχή του οργανισμού του. Παράλληλα, ο γιατρός Τζάκομο του είπε: «από εσένα πήραμε τη δύναμή σου και τη θέλησή σου για ζωή», λόγια που δείχνουν πόσο ενέπνευσε ακόμα και τους ανθρώπους που τον φρόντιζαν.

Η στήριξη της οικογένειας ήταν τα πάντα

Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή, ο Μάριος είχε στο πλευρό του την οικογένειά του, κάτι που όπως ο ίδιος τονίζει, του έδωσε τεράστια δύναμη. Η μητέρα του, ο αδερφός του και ο πατέρας του στάθηκαν δίπλα του σε κάθε στιγμή, στηρίζοντάς τον μέχρι το τέλος αυτής της μεγάλης μάχης.