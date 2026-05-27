Καθηγήτρια Ιατρικής Αντ. Τριχοπούλου: Το καλύτερο πρωινό είναι ο τραχανάς – Το λάθος που κάνουμε με τη μεσογειακή διατροφή

Στις διατροφικές υπερβολές, στη σωστή φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής αλλά και στους κινδύνους που κρύβουν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αναφέρθηκε η Αντωνία Τριχοπούλου μιλώντας σε παλαιότερη συνέντευξή της στο ERTNews και τον Κώστα Παπαχλιμίντζο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τις διατροφικές συνήθειες των σύγχρονων Ελλήνων.

Η ομότιμη καθηγήτρια Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκαθάρισε αρχικά ότι οι μικρές υπερβολές δεν αποτελούν πραγματικό πρόβλημα, αρκεί να μην μετατρέπονται σε καθημερινή συνήθεια.

«Δεν μιλάμε για αποτοξίνωση – δεν έχουμε τοξίνες· απλώς καταναλώσαμε περισσότερες θερμίδες από όσες χρειάζεται ο οργανισμός μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποδομώντας την τάση για εξαντλητικές δίαιτες και «μαγικές» λύσεις μετά τις γιορτές.

Όπως εξήγησε, η επιστροφή στην ισορροπία μπορεί να γίνει με πολύ απλές πρακτικές: καθημερινό περπάτημα, κατανάλωση σαλατών, σωστή ενυδάτωση και επαναφορά σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς διατροφής. Μάλιστα, υπογράμμισε πως για έναν ενήλικα τα περίπου δύο λίτρα νερού ημερησίως είναι συνήθως επαρκή για σωστή ενυδάτωση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συχνά παρεξηγημένη έννοια της μεσογειακής διατροφής. Όπως τόνισε, δεν αφορά μόνο το είδος των τροφών, αλλά και τη συχνότητα και την ποσότητα κατανάλωσης.

Η Αντωνία Τριχοπούλου υπενθύμισε ότι παλαιότερα πλούσια φαγητά, όπως το κρέας, η στάκα και άλλα παραδοσιακά εδέσματα, καταναλώνονταν κυρίως σε γιορτές και ιδιαίτερες περιστάσεις και όχι καθημερινά όπως συμβαίνει σήμερα.

Αναφερόμενη ειδικά στο κρέας, εξήγησε ότι αποτελεί σημαντική πηγή πρωτεΐνης, σιδήρου και βιταμίνης Β12, ιδιαίτερα για ανθρώπους άνω των 65 ετών, ωστόσο η υπερβολική κατανάλωσή του δεν είναι ωφέλιμη.

«Το κόκκινο κρέας καλό είναι να περιορίζεται σε μία φορά την εβδομάδα», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην ποικιλία τροφών αλλά και στην ανάγκη να επιστρέψουν στο ελληνικό τραπέζι τα ψάρια και τα όσπρια.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχαν τα όσπρια, τα οποία χαρακτήρισε θεμέλιο της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής. Σύμφωνα με την ίδια, η απομάκρυνση των νεότερων γενιών από τέτοιες τροφές συνδέεται άμεσα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και την ταχύτητα της καθημερινότητας.

Παράλληλα, υποστήριξε πως οι ίδιοι οι καταναλωτές έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την αγορά, επιλέγοντας πιο παραδοσιακά και απλά τρόφιμα και στηρίζοντας διαφορετικές διατροφικές πρακτικές.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για την παιδική παχυσαρκία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η μεσογειακή διατροφή θεωρείται διεθνώς πρότυπο υγιεινής διατροφής.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα σχετίζεται όχι μόνο με τη διατροφή αλλά και με τον σύγχρονο τρόπο ζωής των παιδιών: λιγότερη φυσική δραστηριότητα, περιορισμένη επαφή με τη φύση και ατελείωτες ώρες μπροστά σε οθόνες.

«Το παιδί δεν επηρεάζεται από το “πρέπει”, αλλά από το παράδειγμα», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους γονείς να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητα και στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών τους.

Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν και η τοποθέτησή της για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία – όπως τόνισε – συνδέονται σύμφωνα με διεθνείς έρευνες με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Περιέγραψε τα προϊόντα αυτά ως τρόφιμα σχεδιασμένα ώστε να είναι υπερβολικά εύγευστα και να καταναλώνονται γρήγορα, περιέχοντας πολλά πρόσθετα συστατικά που επηρεάζουν τον κορεσμό και τον μεταβολισμό.

Μάλιστα, ανέφερε πως ακόμη και ένα συνηθισμένο τοστ με γαλοπούλα ή ζαμπόν δεν αποτελεί ιδανική επιλογή για πρωινό, προτείνοντας ως πιο θρεπτική και παραδοσιακή εναλλακτική τον τραχανά.

Κλείνοντας, η Αντωνία Τριχοπούλου στάθηκε στη σημασία της σωστής ενημέρωσης του κοινού και της στήριξης των μικρών τοπικών παραγωγών.

«Οι καταναλωτές ψηφίζουν με το πιρούνι τους», υπογράμμισε, θέλοντας να δείξει πως οι καθημερινές επιλογές του καθενός μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τη δική του υγεία αλλά και ολόκληρη τη διατροφική κουλτούρα των επόμενων γενεών.

Πηγή: ertnews.gr