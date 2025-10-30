Και όμως, η δασκάλα στην φωτογραφία είναι η Μαρία Καβογιάννη

Πριν καθιερωθεί στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση, η Μαρία Καβογιάννη υπηρέτησε την εκπαίδευση με αγάπη και μεράκι. Η παρουσία της μέσα στις σχολικές αίθουσες άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους τη γνώρισαν από κοντά. Οι μαθητές της τη θυμούνται ακόμα όχι μόνο για τη μεταδοτικότητά της, αλλά και για το χαμόγελο και τη αγάπη που πρόσφερε απλόχερα.

Η αγαπημένη Κορίνα από τα Εγκλήματα σπούδασε οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και παιδαγωγικά στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Εργάστηκε πολλά χρόνια ως εκπαιδευτικός.

Γράφει η Έλενα Αναγνωστοπούλου στην ομάδα Βίντεο κλαμπ

“Η Κορίνα από τα “Εγκλήματα” υπήρξε όντως πραγματική δασκάλα

Αναγνωρίζετε την Μαρία Καβογιάννη στη σπάνια αυτή φωτογραφία από την εποχή που εργαζόταν ως δασκάλα σε δημοτικό σχολείο; «Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ηθοποιός, αλλά δεν ξέρω και ‘γω πως παρασύρθηκα και έγινα. Τελείωσα το σχολείο, πήγα σε μια σχολή, πέρασα στην ΑΣΟΕ και σπούδασα οικονομικά και μετά έγινα δασκάλα», έχει αφηγηθεί η αγαπημένη ηθοποιός.

«Σαν δασκάλα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη που έκανα αυτό το επάγγελμα και ήθελα να δώσω στα παιδιά πάρα πολλές πληροφορίες, να μάθουν πολλά πράγματα και ιδίως για την τέχνη. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα παιδιά του δημοτικού όπου και δούλεψα για επτά χρόνια. Και βέβαια ήμουν πάρα πολύ φιλότιμη δασκάλα γιατί ήθελα να κάνω στα παιδιά ό,τι μπορούσα περισσότερο ανεξαρτήτως από τη μεγάλη μου ανάγκη να τους μάθω τέχνη κυρίως. Αναγκαστικά δίδαξα και πάρα πολλά άλλα μαθήματα όπως γεωγραφία, ανθρωπολογία, ιστορία και έχω πολλές αναμνήσεις. Με τη μαθήτρια της φωτογραφίας διατηρώ επαφές, έχει γίνει έκτακτο παιδί και καταπληκτική φωτογράφος». (από συνέντευξη στη Τζένη Θεωνά και την εκπομπή “Μαμά-δες” της ΕΡΤ)

Η Μαρία Καβογιάννη τελείωσε με άριστα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αμέσως μετά φοίτησε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της εργάστηκε ως δασκάλα για αρκετά χρόνια. Συνέχισε όμως, φοιτώντας στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» από την οποία αποφοίτησε το 1986 με τις Καίτη Κωνσταντίνου και Υρώ Μανέ !”

Η πορεία της από δασκάλα στο δημοτικό σχολείο ως τη μεγάλη οθόνη και το θέατρο δείχνει την πολυδιάστατη προσωπικότητά της. Η Μαρία Καβογιάννη παραμένει ένας άνθρωπος που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και τις αξίες της ανθρωπιάς, της προσφοράς και της παιδείας. Η ίδια έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις πως η εμπειρία της με τα παιδιά την έκανε πιο υπομονετική και πιο δεκτική απέναντι στους ανθρώπους, μαθήματα ζωής που αξιοποίησε αργότερα και στην υποκριτική.