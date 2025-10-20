«Καλό βράδυ από την Πρέσπα»: Χαμός με την κυρία Βασιλική που δεν δίνει ποτέ της συνταγή

Η μαγείρισσα από την Πρέσπα δείχνει τα φαγητά της σε βίντεο και γίνεται χαμός

«Καλό βράδυ από την Πρέσπα», έτσι ξεκινάει όλα τα βίντεο της στο TikTok μια αξιαγάπητη κυρία που δείχνει τις μαγειρικές δημιουργίες της με τον δικό της τρόπο, ο οποίος δεν περιλαμβάνει ποτέ την συνταγή.

Από μελομακάρονα μέχρι λάχανο τουρσί η κυρία «Πρέσπα» γίνεται όλο και πιο viral στην πλατφόρμα, μαζεύοντας μέχρι και 500.000 προβολές με εκατοντάδες σχόλια, παρουσιάζοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα φαγητά που ετοίμασε για την οικογένειά της.

Αυτό που την ξεχωρίζει πέρα από την «κολλητική» ατάκα που λέει στην αρχή των βίντεο της είναι ότι δεν μοιράζεται ποτέ την συνταγή των φαγητών της, γεγονός που εξαγριώνει τους χρήστες που την παρακολουθούν.

Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καταιγισμός σχολίων που δέχεται στα περισσότερα της βίντεο σίγουρα έχει συμβάλει στην επιτυχία των βίντεο της, που προωθούνται από τον αλγόριθμο και ίσως τελικά να είναι σωστή η -συνειδητή ή όχι- απόφαση της να μην αποκαλύπτει τις συνταγές της.

Το βίντεο αυτό «γέννησε» πολλά άλλα χιουμοριστικά βίντεο με άλλους χρήστες του TikTok να δανείζονται τη φωνή της κυρίας Βασιλικής και να «παίζουν» με την ιδέα της.

Τα βίντεο αυτά προκάλεσαν την αντίδραση της Βασιλικής Παπαδοπούλου, η οποία αρχικά εξήγησε ότι «επειδή ο αδελφός μου είναι διάσημος TikToker, έχει πάρει τη φωνή τη δική μου το TikTok επειδή με έχει ανεβάσει στα reel με τα φαγητά μου και είναι σαν πρωτότυπος ήχος όπως οι τραγουδιστές. Να το ξέρετε μερικοί που μας παίρνετε τηλέφωνο. Δεν κοροϊδεύει ο κόσμος με αυτό που το κάνει, απλώς βάζουν τη φωνή για να γίνουν διάσημοι όπως κι εμείς».

Απευθυνόμενη, τέλος, σε όσους κάνουν χιουμοριστικά βίντεο λέει «δεν μας ενδιαφέρει αν κοροϊδεύετε γιατί εγώ δείχνω γλυκά και φαγητά και γιατί για να πάρετε τη φωνή μου σας αρέσει όπως τα φαγητά μου. Ξέρουμε ο καθένας στην καμπούρα του τι κουβαλάει».

Και ένα βίντεο με τον Χρήστο Παπαδόπουλο, τον αδερφό που ξεκίνησε τα βίντεο και κρύβεται πίσω από όλη αυτή την τάση στο TikTok: