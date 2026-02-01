Καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου για το 2025 αναδείχτηκε η «Μαρία Κάλλας» της Καλαμάτας

Η τοιχογραφία με τη Μαρία Κάλλας που κοσμεί έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας έγινε πρόσφατα διεθνές πολιτιστικό γεγονός, καθώς αναδείχθηκε ως η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου για το 2025 από την πλατφόρμα Street Art Cities, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους θεσμούς που καταγράφει και προβάλλει το street art σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το έργο φέρει την υπογραφή του εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου — γνωστού και ως KLE — και καλύπτει ολόκληρη την πρόσοψη μιας πολυκατοικίας στην οδό Αριστομένους, στο κέντρο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Με ύψος πάνω από 19 μέτρα και πλάτος περίπου 7, η τοιχογραφία δεν είναι απλά μια προσωπογραφία της διεθνούς φήμης υψιφώνου, αλλά μια σύνθεση φόρου τιμής σε μια διαχρονική πολιτιστική φιγούρα.

Ο ίδιος ο Κωστόπουλος περιγράφει την επιτυχία της τοιχογραφίας ως μια συλλογική νίκη. «Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού» είπε, υπογραμμίζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο προς την πλατφόρμα Street Art Cities όσο και προς όλους όσους στήριξαν και ψήφισαν το έργο.

Ο Κωστόπουλος έχει δηλώσει ότι αυτή η διάκριση τον ενθαρρύνει να συνεχίσει να δημιουργεί δημόσιο χώρο που να ανήκει και να αφορά όλους. Εξηγεί ότι βλέπει την τοιχογραφία όχι ως απλή απεικόνιση της Κάλλας, αλλά ως «ένα πορτρέτο της Καλαμάτας» — μια σύνδεση μεταξύ της πόλης, της πολιτιστικής της κληρονομιάς και μιας προσωπικότητας που έχει ελληνικές ρίζες και παγκόσμια απήχηση.

Η εικόνα που παρουσιάζει το έργο είναι περισσότερο ανθρωποκεντρική και λιγότερο ιδανικοποιημένη, με χρώματα και στοιχεία της φύσης — όπως κλαδιά, φρούτα και πουλιά — που συμβολίζουν αρμονία, αναγέννηση και τον βαθύ δεσμό ανάμεσα στον άνθρωπο και τον τόπο. Ο ίδιος ο δημιουργός, είχε περιγράψει την τοιχογραφία του ως «ένα έργο που αγκάλιασε την πρόσοψη ενός ολόκληρου κτιρίου με στόχο να φέρει λίγη ποίηση, χρώμα και φαντασία στην καρδιά της πόλης. Η φιγούρα της Μαρίας Κάλλας, ανάμεσα σε κλαδιά, πουλιά και φρούτα, συμβολίζει τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και φύσης, μια σχέση που στη Μεσσηνία, και ειδικά στην Καλαμάτα, είναι πάντα ζωντανή και παρούσα».

Αυτή η σύνθεση δεν έχει απλώς μεταμορφώσει τον δημόσιο χώρο, έχει επίσης γίνει σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της Καλαμάτας.

Η αναγνώριση από το Street Art Cities — μια πλατφόρμα που καταγράφει πάνω από 80.000 murals σε σχεδόν 2.000 πόλεις — δείχνει ότι η ελληνική street art μπορεί να ανταγωνιστεί και να ξεχωρίσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάκριση αυτή όχι μόνο προβάλλει την Καλαμάτα στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή, αλλά ενισχύει και το διαρκώς αναπτυσσόμενο κύμα σύγχρονης τέχνης που εκφράζεται μέσα από δημόσιους χώρους.