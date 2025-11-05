Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων. Άκουσα γνωστότατο τραγουδιστή και με πήραν τα γέλια»

Την άποψή του για την έντεχνη μουσική εξέφρασε μιλώντας στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» ο Νίκος Καρβέλας χαρακτηρίζοντάς την ως… «το τραγούδι των ατάλαντων και των δυσκοίλιων».

Αρχικά, ο συνθέτης έκρινε το είδος της έντεχνης μουσικής, θεωρώντας ότι αποτελεί παρακμή του ελληνικού τραγουδιού.

Ο ίδιος κατηγόρησε το έντεχνο για την αντικατάσταση του «ωραίου ελληνικού τραγουδιού» και υποστήριξε ότι είναι το «τραγούδι των ατάλαντων».

«Η εντεχνίλα άρχιζε να σαπίζει όταν σταμάτησε το ωραίο ελληνικό τραγούδι έγινε έντεχνο, δηλαδή το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων. Το έντεχνο είναι το τραγούδι της δυσκοιλιότητας. Προσπαθούν να βρουν δύσκολα λόγια, δύσκολες αρμονίες για να μιμηθούν τον Χατζιδάκη, είναι δακρύβρεχτα σενάρια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής κουλτούρας. Τότε οι συνθέτες ήταν ελληνοπρεπείς συνθέτες με προσωπικότητα και με ταλέντο, ελληνοπρεπέστατο. Από το 1990 και μετά που τελείωσε αυτή η γενιά συνθετών έπεσε στο χάος των έντεχνων, των ανθρώπων που δεν μπορώ να κρίνω. Άμα κρίνω πιάνεσαι κορόιδο. Δεν μιλάω για όλα τα τραγούδια, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας είναι οχετός».

Μιλώντας για την πρώτη γνωριμία με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας περιέγραψε τη στιγμή που η τραγουδίστρια και ο πατέρας της τον είχαν επισκεφτεί στο σπίτι του: «Όταν την είχα πρωτοδεί την Άννα είχε έρθει σπίτι μου και είχα εμφανιστεί με κάτι ψηλές μπότες και μακρύ μαλλί. Μπήκε ο πατέρας της πρώτος και μετά εμφανίστηκε η Αννούλα και την έφαγα την καψούρα αμέσως, την ερωτεύτηκα. Δεν ήταν ντροπαλή, αλλά δεν με γούσταρε καθόλου, δεν της άρεσα. Της είχα πει ότι ποτέ δεν θα γίνω φίλος της. Στην αρχή μου είπε να είμαστε φίλοι και της είπα “φίλη με τους φίλους”. Ο Καρβέλας δεν γίνεται φίλος με μία γυναίκα».

Στη συνέχεια αποκάλυψε πότε η Άννα Βίσση γοητεύτηκε με τη μουσική του, καθώς για ένα διάστημα ο ένας θεωρούσε «αστείο» καλλιτεχνικά τον άλλον: «Δεν την έπαιρνα σοβαρά την Άννα, γιατί η φωνή της ήταν για εμένα αστεία, όπως και εκείνη με έπαιρνε αστείο σαν συνθέτη. Όταν της έπαιξα τα ξένα μου τραγούδια “μάσησε” και με “ερωτεύτηκε”. Για τα ξένα και όχι με τα ελληνικά. Τότε άρχισε να δένει το γλυκό και να παρασύρεται».

