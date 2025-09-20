Καρυστιανού: «Άνοιξα την σακούλα και έδωσα το τελευταίο χάδι στην κόρη μου. Δεν ανοίγω την ντουλάπα της για να μη φύγει το άρωμά της»

Η Μαρία Καρυστιανού, η οποία έχασε την κόρη της στην τραγωδία στα Τέμπη και έκτοτε έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να πληρώσουν οι υπεύθυνοι και να αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από την σύγκρουση των δύο τρένων, σπάνια μιλάει στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Έκανε, όμως, μία εξαίρεση και μίλησε στον Νίκο Συρίγο, για την εκπομπή του MEGA, Χαμογέλα και Πάλι, και η συνέντευξή της βγήκε στον αέρα το πρωί του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα. Η ίδια μίλησε για τη στιγμή που αντίκρισε τα οστά της κόρης της, για την απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Ντένις Ρούτσι ζητώντας την εκταφή του παιδιού του αλλά και για τις επιθέσεις που δέχθηκε.

Η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στο Χαμογέλα και Πάλι

Δείτε το βίντεο:

«Είμαι πιο θυμωμένη, πιο αναστατωμένη με όλα αυτά που γίνονται. Ο πόνος παραμένει ο ίδιος, απλά είναι πιο έντονος γιατί έχει γίνει και αυτό το αίσθημα της αδικίας, το οποίο, θα τολμήσω να πω ότι έχει εξομοιωθεί και με τον πόνο της απώλειας. Είναι πάρα πολύ βαρύ για εμάς όλη αυτή η κοροϊδία και η συκοφαντία και η προοπτική ότι δεν θα δικαιώσουμε τους ανθρώπους μας. Η μικρότερη δικαίωση που μπορεί να έχεις σε ένα τέτοιο φρικαλέο έγκλημα είναι οι υπεύθυνοι να πάνε φυλακή», είπε αρχικά για τα συναισθήματά της σήμερα, δύο χρόνια μετά.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον Χρήστο Τριαντόπουλο, επισήμανε στη συνέχεια: «Δεν θέλουν να βγει η αλήθεια γιατί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Η αλήθεια θα τους «κάψει». Η αλήθεια θα τους πάει φυλακή. Αυτή τη στιγμή δεν αγωνίζονται, πιστεύω, μόνο για να κρατήσουν τις καρέκλες τους και να παραμείνουν στο τραπέζι που τρώνε με τα χρυσά κουτάλια. Πλέον παλεύουν για να μείνουν εκτός φυλακής. Έχουμε ένα τόσο πολυπληθές και διαπλεκόμενο σύστημα που ορίζει τη ζωή μας…».

Για τον θάνατο της κόρης της, έπειτα, αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια: «Εγώ προσωπικά έχω δύο διαφορετικές ιατροδικαστικές εξετάσεις και είμαι από τους πολύ λίγους συγγενείς που άνοιξα την άνοιξα τη σακούλα. Την άνοιξα γιατί ήθελα να δώσω αυτό το τελευταίο χάδι που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Δεν μπορείς να δεχθείς ότι θάβεις κάτι που δεν έχεις δει τι είναι.

Δείτε το βίντεο:

Έπιασα το κάθε ένα κομματάκι ως τελευταίο χάδι. Και αναγνώρισα ένα πολύ συγκεκριμένο οστό, πολύ ιδιαίτερο στο σώμα μας, το οποίο όταν μετά από ένα χρόνο και μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, γιατί δεν πίστευα ότι μπορεί να έχουν κάνει ακόμα κι εκεί παρανομίες και παρατυπίες, είδα ότι δεν το αναφέρει κανένας. Και ξεκίνησε όλο αυτό στο μυαλό μας, γιατί μπορεί να μην είναι τα παιδιά μας εκεί μέσα. Δεν είμαστε καν σίγουροι για το τι έχουμε θάψει».

«Θα έσκαβα με τα χέρια μου για να βγάλω τα οστά του παιδιού μου από τον τάφο», τόνισε ακόμη.

«Ο Μητσοτάκης, ο Καραμανλής και ο Τριαντόπουλος είναι ότι πιο βρώμικο, απάνθρωπο και χειρότερα έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να τους δω ούτε στα δυο μέτρα», είπε φορτισμένη, σε άλλο σημείο της συνέντευξης και όσον αφορά στις φήμες που τη θέλουν να δημιουργεί κόμμα, δήλωσε: «Η κοινωνία δεν θέλει κάτι συστημικό. Έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, δεν το βλέπω για εμένα προσωπικά να ηγηθώ μιας νέας πολιτικής προσπάθειας. Εννοείται θα ήμουν παρούσα αν συνέβαινε αυτό».

Δείτε το βίντεο:

Ανατριχιάζοντας, αποκάλυψε ποιος είναι ο όρκος που έδωσε πάνω από τον τάφο της κόρης της: «Εγώ έχω υποσχεθεί ότι ο αγώνας μου θα πάει μέχρι τέλους. Αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου» και εξομολογήθηκε τι είναι αυτό που την πλήγωσε ακόμη περισσότερο μετά την απώλειά της:

«Είπαν ότι έχασα την επιμέλεια της κόρης μου. Θεώρησα ότι ρίχνουν σκιά στη μνήμη της. Αυτό με πλήγωσε και θα κινηθώ νομικά, απλά το θεωρώ δευτερευούσης σημασίας».

«Δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι έχει φύγει η Μάρθη. Δεν ανοίγω την ντουλάπα της για να μη φύγει το άρωμά της. Μου λείπει τόσο πολύ. Οτιδήποτε την αφορά με πληγώνει και με παγώνει», ανέφερε στο τέλος.