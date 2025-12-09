Κερδίζει την πρώτη μάχη ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία

Το μόσχευμα βρέθηκε μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες, χάρη στη γενναιοδωρία μιας οικογένειας από τον ιταλικό Βορρά

Ο Μάριος, που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία, φαίνεται να κερδίζει την πρώτη μάχη, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου παραμένει στη ΜΕΘ αλλά παρουσιάζει καθημερινά σημαντική βελτίωση.

Συνεχίζει να παλεύει ο 18χρονος Μάριος

Ο 18χρονος πάσχει από το σπάνιο γενετικό σύνδρομο Allagille και είχε μεταφερθεί στην Ιταλία σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως αναφέρει το ιταλικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο, «κατανοώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι Έλληνες γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας ήρθαν αμέσως σε επαφή με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της Αθήνας, ζητώντας την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Ιταλία για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος».

Δείτε το βίντεο:

Παράλληλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής, αλλά οι καιρικές συνθήκες ήταν προβληματικές και προκάλεσαν την αναβολή, από ώρα σε ώρα, της αερομεταφοράς, ώρες οι οποίες, φυσικά, ήταν πολύτιμες για τη ζωή του Μάριου».

Τελικά, το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Πάτρα και, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, προσγειώθηκε στην Πίζα. Από εκεί, ασθενοφόρο του Τορίνο ανέλαβε τη μεταφορά, καθώς δεν ήταν δυνατή η χρήση ελικοπτέρου. Όπως αναφέρει το «Le Molinette», ο οδηγός, οι γιατροί και οι νοσηλευτές του ασθενοφόρου «αντιμετώπισαν καταρρακτώδεις βροχές και πλημμυρισμένους αυτοκινητόδρομους» και «στη 1:30 τη νύχτα ο νέος μπόρεσε να εισέλθει στην κεντρική μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, ενώ η μητέρα του, με τη στήριξη του Ελληνικού Προξενείου της Τοσκάνης, έφτασε στο Τορίνο λίγες ώρες αργότερα». Αφού σταθεροποιήθηκε, ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός για την υπερεπείγουσα εξεύρεση συμβατού μοσχεύματος. Το μόσχευμα βρέθηκε μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες, χάρη στη γενναιοδωρία μιας οικογένειας από τον ιταλικό Βορρά.

Λιγότερο από 60 ώρες μετά τη μεταφορά του στην Ιταλία, ο 18χρονος εισήλθε, σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, στο χειρουργείο του κέντρου μεταμοσχεύσεων ήπατος του Le Molinette. Την επέμβαση ανέλαβε ο καθηγητής Ρενάτο Ρομανιόλι και η ομάδα του. Η χειρουργική διαδικασία διήρκεσε εννέα ώρες και η λειτουργικότητα του οργάνου αποκαταστάθηκε γρήγορα, αποτρέποντας τον θάνατο από ηπατική ανεπάρκεια.

Χάρη στο υποδειγματικό έργο του χειρουργού και των συνεργατών του, καθώς και στη στενή ελληνοϊταλική συνεργασία, κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του νεαρού ασθενούς. «Πρόκειται για μια ιστορία που αποτελεί υπόδειγμα διεθνούς συνεργασίας, ιατρικής ικανότητας και γενναιοδωρίας, με τις οποίες ξεπεράστηκαν ακόμη και τα εμπόδια της κακοκαιρίας», υπογράμμισε ο υπεύθυνος υγείας της περιφέρειας του Πεδεμόντιου, με πρωτεύουσα το Τορίνο.