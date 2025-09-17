Κι όμως, υπάρχει μία εταιρεία στην Ελλάδα που κατασκευάζει αυτοκίνητα και τα εξάγει σε 17 χώρες

Η Replicar Hellas ή αλλιώς RCH Automotive είναι μια ελληνική εταιρεία με έδρα στην Κατερίνη που ξεχωρίζει στο χώρο των χειροποίητων αυτοκινήτων ρέπλικα, τα οποία εξάγει σε δεκαεπτά χώρες.

Η ιστορία της ξεκινά το 2007, όταν ο Ηλίας Γαγανέλης, μετά από χρόνια ζωής και εργασίας στη Γερμανία, επέστρεψε στην Ελλάδα έχοντας τη φιλοδοξία να δημιουργήσει ποιοτικά, σχεδιαστικά ξεχωριστά αντίγραφα αυτοκινήτων του παρελθόντος.

“Όταν ήλθα στην Ελλάδα και προσπάθησα να ξεκινήσω την επιχείρηση συναντούσα συνεχώς εμπόδια. Στο τέλος, με πολλούς κόπους και βάσανα κατάφερα το 2007 ιδρύσω την Replicar Hellas. Σκεφτείτε, ότι την επιχείρηση την ξεκίνησα όταν άρχιζε να διαφαίνεται δειλά δειλά η οικονομική κρίση, για τον λόγο αυτό πολλοί φίλοι μου με θεωρούσαν τρελό“, έχει δηλώσει ο ίδιος.

Από τις πρώτες ημέρες η Replicar Hellas επικεντρώθηκε στην αναβίωση των θρυλικών μοντέλων της δεκαετίας του ’50 και ’60 — κυρίως της Porsche — με τα πιο γνωστά της να βασίζονται στα Speedster, Carrera Spyder και Wide Body σχήματα. Το πλαίσιο για πολλά από αυτά τα αυτοκίνητα προέρχεται από παλιό Volkswagen Beetle ή / και άλλα αντίστοιχα σασί, που διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν πιστότητα στο original στυλ, ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν ότι τα αυτοκίνητα μπορούν να πάρουν κανονικές πινακίδες κυκλοφορίας όπου αυτό επιτρέπεται.

Η φιλοσοφία της εταιρείας στηρίζεται στη χειροποίητη κατασκευή, στη λεπτομέρεια και στην πιστότητα με τα vintage πρότυπα. Κάθε αυτοκίνητο περνά από πολλαπλά στάδια επεξεργασίας: σασί που προέρχεται από «δότη» (συχνά Beetle), καθαρίζει με αμμοβολή, γίνεται χημικός καθαρισμός, κονταίνει ώστε να μοιάζει με πρωτότυπα 356, και εν συνεχεία ασταρώνεται, βάφεται, μονώνεται. Τα υλικά και τα ανταλλακτικά είναι καινούρια, πληρούν πιστοποιήσεις και εγγυήσεις.

Παρά την εξωστρέφεια και τη φήμη που έχει δημιουργήσει στο εξωτερικό, η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην εγχώρια αγορά λόγω γραφειοκρατίας. Προσπαθεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις έτσι ώστε τα αυτοκίνητα της να κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά η διαδικασία είναι επώδυνη και καθυστερεί.

Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη, η παραγωγή κυμαίνεται από 15 έως 30 αυτοκίνητα ετησίως, ανάλογα με τη ζήτηση και τους περιορισμούς σε προσωπικό και υποδομές. Το εργοστάσιο απασχολεί περίπου 12 εργαζόμενους και έχει την δυνατότητα να κατασκευάζει 2-3 αυτοκίνητα το μήνα όταν όλα τα μέρη είναι διαθέσιμα.

Ο Ηλίας Γαγανέλης έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο στόχος του δεν είναι μόνο να δημιουργεί εντυπωσιακά οχήματα αλλά να τα κάνει αισθητά προσιτά σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό· να προσφέρει δηλαδή κάτι που να έχει την ποιότητα και την εμπειρία, χωρίς τις υπερβολές τιμής που συχνά συναντάται στις αντίστοιχες ρέπλικες.

Τι ακριβώς όμως κάνουν στην Replicar Hellas; “Αυτό που κυρίως κάνουμε είναι να κατασκευάζουμε αυτοκίνητα αντίγραφα των μοντέλων της Porshe της δεκαετίας 1950-1960. Εμείς παράγουμε 3 τύπους αυτοκινήτων το Speedster, το Carrera Spyder και το Wide Body. Οι δύο πρώτοι βασίζονται σε ένα κεντρικό σωλήνα που τον παίρνουμε από παλιό Σκαραβαίο, για να αναγράφεται πάνω ο αριθμός πλαισίου και να είναι των δεκαετιών 1950-1960. Aυτό ακριβώς ζητάνε και οι πελάτες μας, ένα αυτοκίνητο που να μην φαίνεται παλιό μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στα χαρτιά“. Όπως μας τόνισε ο κος Γαγανέλης “δε θέλει κανένας πελάτης ένα τέτοιο αυτοκίνητο με νέου τύπου κινητήρα“.

Επιπλέον, η Replicar Hellas διαθέτει πάρα πολλές επιλογές εξατομίκευσης. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφόρων εκδόσεων, κινητήρων με διαφορετικό cc και ιππευτικότητα, εξοπλισμό καθώς και αισθητικές λεπτομέρειες έτσι ώστε κάθε αυτοκίνητο να είναι μοναδικό.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη ευρεία αναγνώριση στις εσωτερικές υποδομές της ελληνικής πολιτείας — όσον αφορά στους κανονισμούς, τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη — η διεθνής αποδοχή της εταιρείας δείχνει ότι η Replicar Hellas έχει βρει κεφάλια, δρόμους και αγορές όπου η ποιότητα και η αυθεντικότητα εκτιμώνται. Ο ίδιος ο Γαγανέλης έχει επισημάνει πως η εταιρεία ξεκίνησε με ίδια κεφάλαια, χωρίς σημαντική κρατική στήριξη, και ότι επιθυμεί να παραμείνει στην Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες.

Η RCH Automotive φαίνεται να είναι ένα παράδειγμα πως με μεράκι, εξειδίκευση και έμφαση στην ποιότητα, ακόμη και σε ένα περιβάλλον με προκλήσεις όπως αυτό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μπορεί να ξεχωρίσει και να κάνει εξαγωγές, να χτίσει πελατολόγιο πέρα από τα σύνορα και να αφήσει ένα ίχνος εθνικού «bragging rights» στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η τεράστια ζήτησή οφείλεται και στα συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία έχουν φανατικό κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως είναι το Spyder που ήταν το αμάξι με το οποίο σκοτώθηκε ο James Din το 1955. Τα αυτοκίνητα του κου Γαγανέλη εξάγονται σε πολλές χώρες όπως είναι η Αγγλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ελβετία, η Ουρουγουάη. η Τυνησία και ο Καναδάς.

Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, καθώς περισσότερα από 260 αυτοκίνητα έχει καταφέρει η RCH να κατασκευάσει και να πουλήσει στη συντριπτική πλειοψηφία, στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα σε 17 χώρες, όταν στην Ελλάδα και λόγω της γραφειοκρατίας, έχουν ταξινομηθεί με ελληνικές πινακίδες μόλις 16.

