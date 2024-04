Advertisement

Αναφορά στην Ελλάδα έκανε ο γνωστός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ μέσω του X. Σε ανάρτηση του στο κοινωνικό δίκτυο που του ανήκει, ο Έλον Μασκ, έκανε λόγο για επικείμενη “πληθυσμιακή κατάρρευση” της χώρας.

Αναπαράγοντας μια ανάρτηση άλλου χρήστη, που με τη σειρά της βασίζεται σε αμφιλεγόμενο δημοσίευμα του ιστοτόπου The People’s Voice, γνωστού για την διασπορά ψευδών ειδήσεων, ο Μασκ αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Η Ελλάδα είναι μια από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων”.

Το εν λόγω δημοσίευμα καταγράφει την Ελλάδα ως το “πρώτο έθνος που θα υποστεί πληθυσμιακή κατάρρευση”.

“Η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι θρομβώσεις και η εμφάνιση καρκίνου σε υγιείς νέους ανθρώπους έχουν προκαλέσει την εκτόξευση των ποσοστών θνησιμότητας στην Ελλάδα, την ώρα που τα επίπεδα γονιμότητας σε νέους άνδρες και γυναίκες έχουν οδηγήσει στην κατακόρυφη μείωση των γεννήσεων”, γράφει το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται επίσης και δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη περί “εθνικής απειλής” ως προς το δημογραφικό.

