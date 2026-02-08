Κτηνοτρόφος στις Σέρρες που έχασε 814 πρόβατα παραμένει στον τόπο του να ξαναδημιουργήσει το κοπάδι του

Η ιστορία του Χρυσοβαλάντη Ντάνη από τις Σέρρες αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της σκληρής πραγματικότητας που βιώνουν τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποι της ελληνικής κτηνοτροφίας. Στο Ζευγολατιό Σερρών, ο νεαρός κτηνοτρόφος είδε σχεδόν ολόκληρο το κοπάδι του να αφανίζεται, χάνοντας 814 πρόβατα εξαιτίας της ζωονόσου της ευλογιάς, μιας ασθένειας που έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στην περιοχή και έχει οδηγήσει δεκάδες εκτροφές σε οικονομικό και επαγγελματικό αδιέξοδο. Παρά το σοκ και την απώλεια, εκείνος δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στον τόπο του και να ξεκινήσει ξανά από το μηδέν, αναζητώντας τη δύναμη να ξαναστήσει την επιχείρησή του.

Η κτηνοτροφία δεν ήταν για τον ίδιο απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά ένας τρόπος ζωής που τον ακολουθούσε από την παιδική ηλικία. Μεγαλωμένος μέσα στα κοπάδια και στην καθημερινότητα της παραγωγής, αποφάσισε να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση, επενδύοντας κόπο και χρόνο για να φτάσει τη μονάδα του σε ένα επίπεδο αυτάρκειας σε ζωοτροφές που άγγιζε το 70–80%. Είχε μάλιστα αποκτήσει και πτυχίο τυροκόμου, σχεδιάζοντας να περάσει σε επόμενο στάδιο ανάπτυξης, με τη μεταποίηση των προϊόντων του. Όλα αυτά όμως πάγωσαν απότομα όταν εμφανίστηκε η ασθένεια, ανατρέποντας τα σχέδια και αφήνοντας πίσω έναν χώρο που — όπως περιγράφει — «ήταν γεμάτος ζωή».

Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει πλήξει ευρύτερα την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οδηγώντας σε μαζικές θανατώσεις ζώων και προκαλώντας αλυσιδωτές απώλειες εισοδήματος και παραγωγικής βάσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν θανατωθεί δεκάδες χιλιάδες ζώα, ενώ εκατοντάδες οικογένειες βρίσκονται χωρίς εργασία και προοπτική, καθώς η ανασύσταση ενός κοπαδιού μπορεί να απαιτήσει χρόνια και σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Η κατάσταση αυτή ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας στον κλάδο, με πολλούς παραγωγούς να σκέφτονται ακόμη και την εγκατάλειψη του επαγγέλματος.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, ο Χρυσοβαλάντης Ντάνης προσπαθεί να σταθεί όρθιος, μιλώντας ανοιχτά για την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης από την πολιτεία, τόσο με μέτρα πρόληψης — όπως ο εμβολιασμός — όσο και με ενισχύσεις που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση των εκτροφών. Οι αποζημιώσεις που έλαβε, όπως αναφέρει, δεν επαρκούν για να καλύψουν το μέγεθος της ζημιάς, ενώ η απώλεια των ζώων σημαίνει ταυτόχρονα απώλεια παραγωγής, σχεδίων και χρόνων δουλειάς. Παρ’ όλα αυτά, δεν σκέφτεται να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα, επιμένοντας ότι η λύση βρίσκεται στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και στη συνέχιση της προσπάθειας, όσο δύσκολο κι αν είναι το ξεκίνημα από την αρχή.

Ο κ. Ντάνης μοιράστηκε μέσω της εκπομπής «Περίμετρος» τη δύσκολη κατάσταση που βίωσε και συνεχίζει να περνά, ενώ όπως λέει πρέπει από την κυβέρνηση να δοθούν λύσεις, καθώς είναι δύσκολο για έναν κτηνοτρόφο να σταθεί ξανά στα πόδια του, χάνοντας το κοπάδι του.

«Ο χώρος ήταν γεμάτος ζωή, Παλέψαμε πολύ για να μη μας βρει αυτή η ζωονόσος, για δύο χρόνια ραντίζαμε τα πάντα, δυστυχώς τα κουνούπια, τις μύγες, τα πουλιά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Όταν έμαθα ότι έχουν ευλογιά, ίσως ήταν από τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου, γιατί παλέψαμε πολύ για να φτάσουμε στο επίπεδο που ήμασταν. Θέλουμε να μείνουμε στον τομέα μας, δε σκεφτόμαστε να το παρατήσουμε. Η μονάδα είχε 70-80% αυτάρκεια στις ζωοτροφές. Έχω σπουδάσει και έχω πτυχίο τυροκόμου και είχα σκοπό να περάσουμε στη μεταποίηση, όμως αυτό πήγε πίσω. Λύση είναι η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Αποθέματα δυνάμεων υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμα…Λύση επίσης είναι ο εμβολιασμός, κάποια επιδότηση για να ξαναφέρουμε ζώα. Με τις αποζημιώσεις που πήραμε είναι μηδαμινές», ανέφερε.

Η προσωπική του στάση αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη σχέση με τη γη και το επάγγελμα, αλλά και μια ευρύτερη πραγματικότητα για την ελληνική ύπαιθρο. Σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται από ασθένειες, οικονομικές πιέσεις και αβεβαιότητα, η επιλογή να παραμείνει στον τόπο του και να ξαναχτίσει ό,τι χάθηκε αναδεικνύει όχι μόνο την αντοχή ενός ανθρώπου, αλλά και τη σημασία της επιμονής σε έναν κλάδο που εξακολουθεί να αποτελεί θεμέλιο της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.