Κυβερνήτης Ιωάννης Κιζάνης: Ο άνθρωπος πίσω από τη φρεγάτα «Κίμων»

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης βρίσκεται στο τιμόνι της πρώτης φρεγάτας Belharra «Κίμων», η οποία αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο την Τετάρτη μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά».

Η αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Μεγαλονήσου, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα.

Ο κυβερνήτης Ιωάννης Κιζάνης αναλαμβάνει έναν ρόλο κομβικής σημασίας, γεμάτο προκλήσεις και ευθύνες, καθώς η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού από τις 18 Δεκεμβρίου.

Η σταδιοδρομία του κυβερνήτη Ιωάννη Κιζάνη

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης διαθέτει πολυετή εμπειρία και σημαντική πορεία στις τάξεις του Στόλου. Αποφοιτώντας το 2000 από τη Σχολή Δοκίμων ως αρχηγός της τάξεώς του, ο εξ Αθηνών καταγόμενος αξιωματικός έχει χτίσει μια εντυπωσιακή καριέρα στο Πολεμικό Ναυτικό. Τα πρώτα χρόνια της θητείας του περιλάμβαναν υπηρεσία σε μεγάλα πλοία επιφανείας, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη σε Ταχέα Περιπολικά, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στη θάλασσα.

Ο ρόλος του στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra

Ως κυβερνήτης της φρεγάτας F 601 «Κίμων», ο Ιωάννης Κιζάνης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας εποχής για την ελληνική ναυτική δύναμη. Η πρώτη FDI HN κυριαρχεί ήδη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλάζοντας ριζικά τα δεδομένα της περιοχής. Το σύγχρονο αυτό πλοίο σηματοδοτεί τη μετεξέλιξη του Στόλου από καθαρά αμυντική δύναμη σε ισχυρό μέσο στρατηγικής αποτροπής και βασικό πυλώνα της εθνικής αεράμυνας σε μεγάλες αποστάσεις.

Το πλήρωμα και η προετοιμασία της αποστολής

Ο αντιπλοίαρχος Κιζάνης φέρει βαρύ φορτίο ευθύνης, όπως άλλωστε και τα 127 μέλη του πληρώματος της φρεγάτας «Κίμων». Όλοι εκπαιδεύτηκαν επί μήνες στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, αποδεικνύοντας την ικανότητα και την ετοιμότητά τους να χαράξουν πορεία στη νέα εποχή για την άμυνα της χώρας. Η προσεκτική προετοιμασία και η εμπειρία του κυβερνήτη Ιωάννη Κιζάνη διασφαλίζουν την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής.

Η τελετή παράδοσης στη Γαλλία και το ταξίδι προς την Κύπρο

Στην επίσημη τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, ο κυβερνήτης Ιωάννης Κιζάνης μπήκε τελευταίος στη φρεγάτα Belharra F 601 «Κίμων». Σύμφωνα με τη ναυτική παράδοση, πρώτος επιβιβάζεται ο νεαρότερος αξιωματικός και τελευταίος ο αρχαιότερος, δηλαδή ο κυβερνήτης του πλοίου. Αυτή η συμβολική στιγμή σηματοδότησε την επίσημη ένταξη της υπερσύγχρονης φρεγάτας στον ελληνικό στόλο και την έναρξη μιας νέας σελίδας για το Πολεμικό Ναυτικό.

Το ταξίδι τους προς την Κύπρο εκκίνησαν χθες το βράδυ οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» προκειμένου να συντρέξουν αμυντικά το κράτος μετά την επίθεση του Ιράν σε βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Γιάννης Αντωνίου, είπε πως οι φρεγάτες αναμένονται την Τρίτη 3 Μαρτίου στο νησί και πως πρόκειται να αγκυροβολήσουν νοτίως της Λεμεσού και της Πάφου αντιστοίχως.

Δεν είναι τυχαίες κινήσεις, αφού εξήγησε ότι στόχος της ανάπτυξης αυτής με τις ελληνικές φρεγάτες και τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, είναι η προστασία του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό, καθώς και η ασφάλεια του αεροδρομίου Πάφου, στην Κύπρο. Σημειώνεται πως στη φρεγάτα «Ψαρά» υπάρχει το ελληνικής κατασκευής σύστημα αντι-drone «Κένταυρος», ενώ η Belharra «Κίμων» έχει προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες και ικανότητες αεράμυνας.

Δείτε το βίντεο από τον απόπλου των φρεγατών “Κίμων” και “Ψαρά” από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας:

parapolitika