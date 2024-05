Advertisement

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στο Πρωινό του ANT1 για τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision αλλά και για την παρουσία της Μαρίνας Σάττι με το Ζάρι.

Αρχικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος υποστήριξε: «Στείλαμε μέσω της ΕΡΤ σε ένα φεστιβάλ τοξικοεξαρτημένων και ανώμαλων μία κυρία που ήθελε να μας παρουσιάσει σαν τη χώρα της μπίχλας και της παρακμής. Την πληρώσαμε μέσα από τους φόρους μας, εσείς… εγώ… εμείς… και καταλήξαμε στο τέλος να κάνει εξωτερική πολιτική. Άει σιχτίρ! No Marina, we don’t really love Turkey. Turkey should get the f@ck out of Cyprus και μετά we can talk about of love. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν οι χορευτές σου και να ποδοπατούν τη συνθήκη της Λωζάνης, λέγοντας ότι είναι Τούρκοι από τη Θράκη. Συγγνώμη, δεν έχει Τούρκους η Θράκη».

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος πρόσθεσε:

Advertisement

«Η Μαρίνα Σάττι έπρεπε να κερδίσει την Ευρώπη και κατέληξε να χάσει τη μισή Ελλάδα. Αυτό που είδαμε και φέτος είναι ότι άλλα θέλουν οι λαοί κι άλλα κάνουν οι ελίτ. Η επιτροπή φέτος δεν έκρινε τραγούδια. Μέτριο ήταν το πρώτο τραγούδι, της Ιρλανδίας δεν ακουγόταν. Η επιτροπή της Eurovision έβγαλε μπροστά το πρότυπο ότι πρέπει να είσαι άφυλος. Άνδρες ανύπαρκτοι, οι όμορφες γυναίκες είναι πλέον υπό διωγμόν. Ακόμα και το να είσαι γκέι, είναι σχεδόν πασέ. Έχουμε περάσει στην εποχή του δεν υπάρχουν φύλα. Ο Nemo που όλο το βράδυ τον έλεγαν to Nemo δεν έβγαλε κανένα φοβερό τραγούδι, πέρα του ότι ήταν σαν να έχει βγει από το Δρομοκαΐτειο, ντυμένος κοτόπουλο που έχει τρακάρει με φορτηγό που κουβαλούσε βαφές πασχαλινών αβγών…».

Δείτε το βίντεο: