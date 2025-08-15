Λάκης Λαζόπουλος: «Πάρε την Πόρσε να σβήσεις τη φωτιά…»

Σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για τη χώρα, με τις φλόγες να απειλούν περιοχές και ζωές, ο Λάκης Λαζόπουλος επέλεξε τον δικό του τρόπο να απευθυνθεί στους πολίτες.

Με αναρτήσεις στο Instagram το απόγευμα της Τετάρτης, 13 Αυγούστου 2025, δεν χρειάσθηκαν πολλά λόγια για να “φωτογραφίσει” τα σημαντικότερα προβλήματα της κατάσβεσης. Κάλεσε με καυστική διάθεση τον αρμόδιο “να πάρει την Πόρσε και να σβήσει τη φωτιά”, επισημαίνοντας ότι τα Canadair που πετούν από την εποχή της χούντας δεν επαρκούν πλέον — όχι μόνο λόγω ισχυρών ανέμων, αλλά και επειδή, όπως αφήνει να εννοηθεί, δεν βρέθηκε η κατάλληλη “μίζα” για να γίνει καινούργια αγορά.

Το πολιτικό σαρκαστικό σχόλιο ολοκληρώνεται με τη διαμαρτυρία για την απόλυση εποχικών δασοπυροσβεστών, την απαξίωση της εθελοντικής προσφοράς, τον ρατσιστικό διαχωρισμό ανάμεσα σε «κομματικούς υπαλλήλους» που προοδεύουν και «γεννημένους» Έλληνες πολίτες που παραμένουν άνεργοι. Καταλήγει με μια εικόνα υπομονής που απλώνεται απέραντη «σαν θάλασσα», όμως «το θράσος» όπως λέει, «είναι μεγαλύτερο από τις φωτιές».