Λαρισαίος αγρότης χαρίζει δωρεάν τα νεκταρίνια του αντί να τα δώσει στους μεσάζοντες: «Δεν θα γίνω ο λαθρέμπορος της δικής μου σοδειάς»

Μια ηχηρή πράξη διαμαρτυρίας απέναντι στις στρεβλώσεις της αγροτικής αγοράς έκανε ένας αγρότης από τη Λάρισα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι προτιμά να χαρίσει ολόκληρη τη φετινή παραγωγή των νεκταρινιών του σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες.

Η ανάρτησή του Φάνη Τραγάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει μεγάλο κύμα συμπαράστασης, με εκατοντάδες χρήστες να επαινούν την απόφασή του και να κοινοποιούν το μήνυμά του, ώστε να βρεθούν εθελοντές για τη διάθεση των φρούτων.

Ο ίδιος, που όπως αναφέρει ζει αποκλειστικά από την παραγωγή βιομηχανικού ροδάκινου, καλαμποκιού και νεκταρινιού, εξηγεί ότι η πρώτη συγκομιδή της χρονιάς δεν θα καταλήξει στην αλυσίδα εμπορίας, καθώς αρνείται να συμμετέχει σε ένα σύστημα που –όπως καταγγέλλει– εκμεταλλεύεται τους παραγωγούς.

«Αύριο μπαίνω στο χωράφι για την πρώτη συγκομιδή νεκταρινιών της χρονιάς. Όμως, αυτή τη φορά δεν θα τροφοδοτήσω το κύκλωμα της αισχροκέρδειας», γράφει χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή του περιγράφει μια πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζει, βιώνουν πολλοί αγρότες. Κάνει λόγο για εμπόρους και μεσίτες που αγοράζουν «εκ του ασφαλούς», πιέζουν τους παραγωγούς να παραδίδουν προϊόντα χωρίς τιμολόγια και επιβάλλουν τη λογική του «ή τα δίνεις μαύρα ή ψάξε αλλού».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η τιμή των νεκταρινιών αυξάνεται έως και κατά 700% από το χωράφι μέχρι το ράφι του καταστήματος, αφήνοντας τον παραγωγό με ελάχιστο οικονομικό όφελος, ενώ οι καταναλωτές πληρώνουν ολοένα και ακριβότερα τα φρούτα.

«Δεν θα γίνω ο λαθρέμπορος της δικής μου σοδειάς μέσα στη νύχτα. Δεν θα φορτωθώ εγώ τη χασούρα της αγοράς για να εξασφαλίσουν οι μεσίτες μαύρα κέρδη δεκάδων χιλιάδων ευρώ, την ώρα που η πολιτεία είναι πλήρως απούσα από ελέγχους», αναφέρει με έντονο ύφος.

Αντί να αποδεχθεί, όπως λέει, τους όρους αυτούς, πήρε μια απόφαση που ξεπερνά το οικονομικό κόστος. Επέλεξε να διαθέσει τη σοδειά του δωρεάν σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να αγοράσουν ακόμη και βασικά αγαθά.

«Προτιμώ να μαζέψω τα φρούτα μου με μεράκι και να τα προσφέρω εντελώς δωρεάν σε οικογένειες που δυσκολεύονται να τα αγοράσουν», σημειώνει, απευθύνοντας ταυτόχρονα κάλεσμα για εθελοντές που θα βοηθήσουν στη συλλογή και διανομή των νεκταρινιών.

Η ανάρτησή του κλείνει με μια έκκληση προς όλους να τη μοιραστούν, ώστε η πρωτοβουλία να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και να βρεθούν άμεσα όσοι μπορούν να συνδράμουν στη μεταφορά των φρούτων στις οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η ανάρτηση του Φάνη Τραγάκη

«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ Η ΦΕΤΙΝΗ ΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

Ως αγρότης που ζει αποκλειστικά από την παραγωγή βιομηχανικού ροδάκινου, καλαμποκιού και νεκταρινιού, αύριο μπαίνω στο χωράφι για την πρώτη συγκομιδή νεκταρινιών της χρονιάς. Όμως, αυτή τη φορά δεν θα τροφοδοτήσω το κύκλωμα της αισχροκέρδειας.

Απέναντι σε εμπόρους και μεσίτες που αγοράζουν εκ του ασφαλούς, που εκβιάζουν για παραδόσεις χωρίς τιμολόγια με τη λογική του «ή τα δίνεις μαύρα ή ψάξε αλλού», και που βλέπουν το προϊόν να ακριβαίνει 700% μέχρι το ράφι, εγώ επιλέγω τον δρόμο της αξιοπρέπειας.Δεν θα γίνω ο λαθρέμπορος της δικής μου σοδειάς μέσα στη νύχτα. Δεν θα φορτωθώ εγώ τη χασούρα της αγοράς για να εξασφαλίσουν οι μεσίτες μαύρα κέρδη δεκάδων χιλιάδων ευρώ, την ώρα που η πολιτεία είναι πλήρως απούσα από ελέγχους.

Για τον λόγο αυτό, προτιμώ να μαζέψω τα φρούτα μου με μεράκι και να τα προσφέρω ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ σε οικογένειες που δυσκολεύονται να τα αγοράσουν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ !»

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό, οι τιμές που λαμβάνουν πολλοί παραγωγοί συχνά δεν καλύπτουν τα έξοδά τους και η συζήτηση για τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής παραγωγού και της τελικής τιμής στο ράφι βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο. Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τα αίτια του προβλήματος, η κίνηση του Λαρισαίου αγρότη ανέδειξε με τον πιο συμβολικό τρόπο την αγωνία πολλών ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, αλλά και τη δύναμη της αλληλεγγύης, επιλέγοντας να μετατρέψει τη σοδειά του σε μια προσφορά προς την κοινωνία αντί για ακόμη έναν κρίκο μιας αλυσίδας που, όπως ο ίδιος καταγγέλλει, θεωρεί άδικη.