Λυδία Ρούκα, η Ελληνίδα που ζει σε σπίτι 7 τετραγωνικών στη Νότια Κορέα και έγινε viral

Η ιστορία της Λυδία Ρούκα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, καθώς η νεαρή Ελληνίδα που ζει στη Νότια Κορέα κατάφερε να γίνει viral, αποκαλύπτοντας την καθημερινότητά της μέσα σε ένα σπίτι μόλις 7 τετραγωνικών μέτρων. Μέσα από βίντεο και συνεντεύξεις της, παρουσιάζει μια πραγματικότητα που για πολλούς μοιάζει αδιανόητη, αλλά για την ίδια αποτελεί συνειδητή επιλογή.

Η ίδια έχει εξηγήσει πως η απόφασή της να ζήσει σε έναν τόσο μικρό χώρο δεν ήταν αποτέλεσμα ανάγκης, αλλά τρόπος ζωής. «Ήθελα να δοκιμάσω τα όριά μου και να δω πόσα πραγματικά χρειάζομαι για να είμαι καλά», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη φιλοσοφία της λιτότητας που την οδήγησε σε αυτή την επιλογή. Όπως λέει, ο περιορισμένος χώρος την βοήθησε να απομακρύνει τα περιττά και να επικεντρωθεί στην ουσία της καθημερινότητας.

Το μικροσκοπικό της σπίτι, που θυμίζει περισσότερο “κουτί” παρά κατοικία, διαθέτει τα απολύτως απαραίτητα: ένα κρεβάτι, λίγους αποθηκευτικούς χώρους και ελάχιστο ελεύθερο χώρο για κίνηση. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δηλώνει πως δεν της λείπει τίποτα.

Κάνοντας έναν γύρο με την κάμερα, η Ελληνίδα φοιτήτρια, που βρίσκεται εκεί για το μεταπτυχιακό της, δείχνει πώς μπορούν να χωρέσουν στα 7 τετραγωνικά ένα κρεβάτι, ένα μπάνιο/ντους και ένα μικρό desk/γραφείο.

Όπως μάλιστα τόνισε, τα μικροσκοπικά αυτά διαμερίσματα συνηθίζονται στη Νότια Κορέα και τα προτιμούν κυρίως οι φοιτητές.

«Είναι μία λύση για νέα άτομα που έρχονται να δουλέψουν στην Κίνα ή την Κορέα, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στις φοιτητικές εστίες. Είναι λειτουργικό, παρόλο που είναι αρκετά μικρό και κοστίζει 300 ευρώ το μήνα, ανέφερε αρχικά η Λυδία Ρούκα.

«Η κουζίνα είναι κοινόχρηστη. Ο κάθε όροφος έχει τη δικιά του κουζίνα. Και είναι μόνο για γυναίκες», σημείωσε η Λυδία Ρούκα.»

«Μένω εδώ τρία χρόνια και πριν έρθω ήμουν στην Κίνα, όπου εκεί ήταν πιο σοκαριστική η κατάσταση. Πήγα όταν τελείωσα το Λύκειο και ήταν το πρώτο μου ταξίδι εκτός Ευρώπης. Αυτό που με σόκαρε είναι ότι δεν έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Instagram και WhatsApp και δεν είχα τρόπο να επικοινωνήσω με τους δικούς μου», επισήμανε.

«Τώρα τα βιντεάκια μου έχουν φτάσει περίπου 10 εκατομμύρια προβολές. Είπαν πολλά αρνητικά, ότι κάποιος που πάει στην φυλακή έχει πιο ωραίο δωμάτιο και δεν πληρώνει κιόλας», είπε η Λυδία.