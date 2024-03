Διαφήμιση

Ο Γιώργος Λάνθιμος, αν και έχασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, καθώς και το Όσκαρ σκηνοθεσίας, έχει κάθε λόγο να χαμογελάει αφού το Poor Things κατέκτησε τέσσερα χρυσά αγαλματίδια και θεωρείται ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της βραδιάς

Ιδιαίτερη βραδιά για την Έμα Στόουν, η οποία κατέκτησε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου πρωταγωνιστώντας στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Η 35χρονη ηθοποιός δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της κατά τη διάρκεια παραλαβής του βραβείου. Με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησε τον Γιώργο Λάνθιμο, με τον οποίον είχε και μία ζεστή αγκαλιά.

«Το φόρεμά μου χάλασε. Είμαι σίγουρη ότι έγινε κατά τη διάρκεια του I am just Ken», ανέφερε η Έμα Στόουν για το ατύχημα που είχε με το φόρεμά της.

«Σάντρα, Ανετ, Κάρεϊ, Λίλυ: το μοιράζομαι μαζί μας. Σας είναι ευγνώμων» είπε στις συνυποψήφιές της, αποκαλύπτοντας ότι πριν από μερικές ημέρες την κατέβαλε πανικός ενόψει των Όσκαρ.

Όπως είπε, ο Γιώργος Λάνθιμος τη συμβούλευσε να το βγάλει από το μυαλό της καθώς ήταν «μία ομαδική προσπάθεια».

«Γιώργο, σε ευχαριστώ για το δώρο ζωής που μου έκανες προσφέροντας μου το ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ», είπε η 35χρονη ηθοποιός απευθυνόμενη στον Έλληνα σκηνοθέτη.

«Ξέρω ότι πρέπει να κλείσω, αλλά θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη μαμά μου, τον αδελφό μου, τον Spencer, τον μπαμπά μου, τον σύζυγό μου, τον Ντέιβ. Σας αγαπώ τόσο πολύ. Και το πιο σημαντικό, την κόρη μου που θα γίνει τριών ετών σε τρεις μέρες και έχει κάνει τη ζωή μας πολύχρωμη», κατέληξε η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς.

