Λύγισε στην κάμερα ηλικιωμένος που του κάηκε το σπίτι: «Θα κάνω 15Αύγουστο με ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο»

Δραματικές είναι οι στιγμές που ζουν χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας λόγω των πυρκαγιών τα τελευταία 24ωρα. Ένας ηλικιωμένος κάτοικος από τη Φιλιππιάδα να ξεσπάει στην κάμερα του ΟΡΕΝ, κατά τη διάρκεια της φωτιάς.

Πιο συγκεκριμένα ο άτυχος άνδρας είχε μείνει μόνος του να παλεύει με τις φλόγες χωρίς να έχει καμιά βοήθεια, λέγοντας στη δημοσιογράφο του σταθμού πως έχει παράπονο από την πυροσβεστική καθώς 5 αμάξια του είπαν πως δεν έχουν νερό.

Μάλιστα ανέφερε ότι έμεινε μοναχός του να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά που του καίει το σπίτι, λυγίζοντας και αναφέροντας πως μόνο με ένα παντελόνι και ένα κοντομάνικο θα βγάλει τον 15Αύγουστο.

Συγκεκριμένα είπε: «Ένα σπίτι είχε στόχο η πυροσβεστική και δεν το προστάτευσε, μου έλεγαν ότι δεν έχουν νερό και έμεινα μόνος με τον κουβά να προσπαθώ να σβήσω τη φωτιά στο σπίτι μου. Έχω παράπονο από την πυροσβεστική. Μόνο για τη φορολογία είναι και για τίποτα άλλο! Είμαστε τα γαϊδούρια για να μας φορολογούν.

Δεν μας βοήθησε κανείς σήμερα! Κανείς! Μόνο μονιμότητες ψάχνουν και διορισμούς! Πέντε πυροσβεστικά πέρασαν και μου είπαν ότι κανένα δεν είχε νερό! Με αυτό το κυνηγετικό παντελόνι έχω μείνει και με αυτό το πουκάμισο! Έτσι θα κάνουμε 15Αύγουστο!».