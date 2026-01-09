Μάχη με τα κύματα: Καπετάνιος αψήφησε τους ανέμους για να μεταφέρει βρέφος από τη Σκιάθο στον Βόλο και να νοσηλευτεί

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από το απόγευμα της Πέμπτης ένα βρέφος από τη Σκιάθο, μετά από επείγουσα διακομιδή που συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί παρουσίασε παθολογικό πρόβλημα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα με κατάλληλη υποδομή.

Δείτε το βίντεο:

Για τον λόγο αυτό οργανώθηκε διακομιδή από τη Σκιάθο με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια», το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατηγιώργη στις 15:15.

Από το λιμάνι, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς ανέλαβε, σύμφωνα με το skiathoslife.gr, ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους–τράτας «Ζαχαρένια», Δημήτρης Διολέττας, ο οποίος πραγματοποίησε το δρομολόγιο παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Στις 14:15 επιβιβάστηκαν στο σκάφος ο καπετάνιος, ο βοηθός του, ένα ζευγάρι με το τρίχρονο αγοράκι τους και η αγροτική γιατρός, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του παιδιού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σημασία του άμεσου συντονισμού και της συνεισφοράς ιδιωτών και κρατικών φορέων σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skiathoslife.gr