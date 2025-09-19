Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έβαλαν πανό στην Ακρόπολη ως πράξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη

Στη διάρκεια της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025 μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ τοποθέτησαν δύο μεγάλα πανό στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ως πράξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Τα πανό αναρτήθηκαν στην πλευρά της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με το περιεχόμενο να γράφεται και στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Το μήνυμα που αναγράφεται στα πανό ζητά να σταματήσει η γενοκτονία, καταδικάζει το κράτος του Ισραήλ ως “κράτος-δολοφόνο” και διατρανώνει το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Η ενέργεια συνοδεύτηκε από συμμετοχή δεκάδων μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που κρατούσαν κόκκινες σημαίες, στοιχείο που δείχνει ότι πρόκειται για οργανωμένη κινητοποίηση.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη προκαλέσει δημόσιες αντιδράσεις, καθώς η χρήση ενός εμβληματικού χώρου πολιτισμού και ιστορίας όπως η Ακρόπολη για πολιτικό μήνυμα θεωρείται από κάποιους ότι ξεπερνά τα όρια της δημόσιας διαμαρτυρίας ενώ για άλλους εκφράζει μια μορφή δημόσιας στάσης απέναντι σε γεγονότα που θεωρούν σημαντικά.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που το θέμα της Παλαιστίνης βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας και σε μια συγκυρία πολιτικών εντάσεων ιδίως γύρω από ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνών συγκρούσεων και της στάσης που κρατούν διάφορα κράτη.

Δείτε το βίντεο