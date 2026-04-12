Μαθήτρια από το Ωραιόκαστρο πήρε την πρώτη θέση στην Ελλάδα με αφίσα για τον ξεριζωμό των Ποντίων

Με μια αφίσα που «μιλά» κατευθείαν στην ψυχή και ξυπνά μνήμες ενός ολόκληρου λαού, η Λυδία Ευαγγελούδη, μαθήτρια της Γ’ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Ωραιοκάστρου, κατάφερε να ξεχωρίσει σε πανελλήνιο επίπεδο, κατακτώντας την πρώτη θέση στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας – ιστορικού αφηγήματος με θέμα «Ενθυμήματα: Μικρά Ασία – Πόντος».

Η διάκρισή της δεν ήρθε τυχαία. Το έργο της, που φέρει τον τίτλο «Η μελωδία της μνήμης», αποτελεί μια βαθιά συγκινητική εικαστική αποτύπωση της προσφυγικής εμπειρίας, αναδεικνύοντας με ευαισθησία τον πόνο του ξεριζωμού αλλά και τη δύναμη της ιστορικής μνήμης που περνά από γενιά σε γενιά.

Η αφίσα της δεν περιορίζεται σε μια απλή καλλιτεχνική δημιουργία· λειτουργεί ως ένα «παράθυρο» στο παρελθόν, φέρνοντας στο προσκήνιο τις τραυματικές μνήμες της Μικρασιατικής Καταστροφής και του Ποντιακού Ελληνισμού. Μέσα από συμβολισμούς και έντονα συναισθήματα, η νεαρή μαθήτρια καταφέρνει να αφηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία, χωρίς λόγια, μόνο με εικόνες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Λυδία είναι αυτοδίδακτη, στοιχείο που καθιστά τη διάκρισή της ακόμη πιο σημαντική, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο και η αφοσίωση μπορούν να αναδειχθούν ακόμη και χωρίς τυπική εκπαίδευση στον χώρο της τέχνης.

Ο διαγωνισμός, που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με εκκλησιαστικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, είχε ως στόχο να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στην ιστορική μνήμη της Μικράς Ασίας και του Πόντου, μέσα από δημιουργικές μορφές έκφρασης. Οι συμμετοχές από όλη την Ελλάδα ήταν δεκάδες, γεγονός που καθιστά τη διάκριση της μαθήτριας ακόμη πιο ξεχωριστή.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης εξέφρασε τη χαρά του για την σπουδαία διάκριση της Λυδίας και της πρότεινε να συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώσεις που σχεδιάζει να διοργανώσει φέτος ο Δήμος για τον Ελληνισμό του Πόντου.

«Μέσα από το έργο σου αποδεικνύεις πως η νέα γενιά μπορεί να εκφράζει με ευαισθησία και δημιουργικότητα την ιστορική μνήμη. Φέτος στον Δήμο Ωραιοκάστρου διοργανώνουμε επετειακές εκδηλώσεις για τον Ελληνισμό του Πόντου και θα χαρούμε Λυδία να βάλεις το δικό σου λιθαράκι στις δράσεις, αξιοποιώντας το ταλέντο σου».

«Όταν δημιούργησα την αφίσα, προσπάθησα να αποδώσω τον πόνο, την απώλεια, την προσφυγιά, τη σιωπή αλλά και την κραυγή των ανθρώπων που ξεζώθηκαν από την πατρίδα τους. Κάθε στοιχείο του έργου επιλέχθηκε σκόπιμα. Μέσα από το έργο μου θέλησα να δείξω πως η μνήμη, όσο κι αν πονά, μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη και να συνεχίσει να ακούγεται σαν μια μελωδία που δεν σβήνει ποτέ», είπε η Λυδία σε συνέντευξή της στο theopinion.gr

Το έργο της Λυδίας Ευαγγελούδη δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική επιτυχία, αλλά και μια υπενθύμιση ότι η νέα γενιά δεν ξεχνά. Αντιθέτως, αναζητά τρόπους να κρατήσει ζωντανή την ιστορία, μετατρέποντας τη μνήμη σε δημιουργία και την τέχνη σε φορέα πολιτισμού.

Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα της καθημερινότητας συχνά αφήνει στο περιθώριο το παρελθόν, η διάκριση αυτή έρχεται να αποδείξει ότι η μνήμη εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί, όταν βρίσκει τις σωστές φωνές για να εκφραστεί. Και η φωνή της Λυδίας, μέσα από την τέχνη της, ακούστηκε δυνατά σε όλη τη χώρα.