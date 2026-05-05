Μαθήτρια της Α΄Λυκείου από τα Τρίκαλα κέρδισε υποτροφία σε κολέγιο στις ΗΠΑ

Μια σημαντική διεθνή διάκριση που γεμίζει υπερηφάνεια την εκπαιδευτική κοινότητα των Τρικάλων πέτυχε η μαθήτρια Εβελίνα Αδάμου, της Α΄ τάξης του 7ο Γενικού Λυκείου, η οποία εξασφάλισε υποτροφία για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νεαρή μαθήτρια επιλέχθηκε ανάμεσα σε 250 υποψηφίους, μέσα από τη διαδικασία της Εθνικής Επιτροπής Ελλάδας των United World Colleges, εξασφαλίζοντας μια θέση σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνή εκπαιδευτικά δίκτυα. Για τη διετία 2026-2028 θα φοιτήσει στο UWC USA, όπου θα παρακολουθήσει το απαιτητικό πρόγραμμα του International Baccalaureate.

Η επιλογή της δεν βασίστηκε μόνο στις υψηλές σχολικές επιδόσεις της, αλλά και στη συνολική της προσωπικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συμμετοχή της σε δράσεις, στην κοινωνική της ευαισθησία και στη διάθεση προσφοράς, στοιχεία που αποτελούν βασικά κριτήρια για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τα United World Colleges αποτελούν ένα παγκόσμιο δίκτυο 18 σχολείων, με παρουσία σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική, φιλοξενώντας μαθητές ηλικίας 16 έως 19 ετών από περισσότερες από 150 χώρες. Στόχος τους είναι η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και η διαμόρφωση νέων ανθρώπων με ανοιχτούς ορίζοντες, κοινωνική συνείδηση και ενεργό ρόλο στον κόσμο.

Η εμπειρία φοίτησης σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν περιορίζεται μόνο στο ακαδημαϊκό επίπεδο. Οι μαθητές συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις, συνεργάζονται με συνομηλίκους από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες που ξεπερνούν τα όρια της σχολικής τάξης.

Η επιτυχία της Εβελίνας Αδάμου αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για το σχολείο της όσο και για την τοπική κοινωνία των Τρικάλων, επιβεβαιώνοντας πως οι μαθητές της περιφέρειας μπορούν να διακριθούν σε υψηλό διεθνές επίπεδο όταν συνδυάζουν γνώση, προσπάθεια και όραμα.

Σε μια εποχή που οι ευκαιρίες ανοίγονται σε παγκόσμιο επίπεδο, η διάκριση αυτή λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για πολλούς νέους, αποδεικνύοντας ότι με επιμονή και αξίες, τα όνειρα μπορούν να ξεπεράσουν κάθε σύνορο.