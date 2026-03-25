Μαθητές από τα Βριλήσσια ταξίδεψαν στο ακριτικό Αγαθονήσι για να μην παρελάσουν μόνα τους τα δύο παιδιά του νησιού

Μια εικόνα γεμάτη συγκίνηση, ελπίδα και συμβολισμό εκτυλίχθηκε ανήμερα της 25η Μαρτίου στο ακριτικό Αγαθονήσι, εκεί όπου η μαθητική παρέλαση απέκτησε φέτος ένα ξεχωριστό νόημα. Σε έναν τόπο όπου οι μαθητές μετρώνται στα δάχτυλα, τα παιδιά δεν στάθηκαν μόνα τους, αλλά βρέθηκαν πλάι πλάι με συνομηλίκους τους από τα Βριλήσσια, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Οι δύο μοναδικοί μαθητές του νησιού παρέλασαν μαζί με μαθητές δημοτικού που ταξίδεψαν από την Αττική ειδικά για την ημέρα, μετατρέποντας μια μικρή τοπική γιορτή σε μια μεγάλη στιγμή για ολόκληρη την κοινότητα. Η παρουσία των παιδιών από τα Βριλήσσια έδωσε ζωή στην παρέλαση, γεμίζοντας το νησί με παιδικές φωνές και χαμόγελα, εκεί όπου η καθημερινότητα συχνά χαρακτηρίζεται από απομόνωση.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν ήταν τυχαία. Ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία της σχολικής και γονεϊκής κοινότητας, με στόχο να στηριχθεί το ακριτικό νησί και να δοθεί στα παιδιά μια εμπειρία που θα θυμούνται για πάντα. Περισσότεροι από τριάντα μαθητές ταξίδεψαν στο Αγαθονήσι για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς και γονείς, σε μια δράση που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής σχολικής εκδρομής .

Στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» μίλησε η νηπιαγωγός του σχολείου Αγαθονησίου, Έλενα Παπαστεργίου με τα δύο παιδιά του νησιού, την Ειρήνη και τον Γιάννη.

«Τους αρέσει πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Νιώθουν ότι έχουν παραπάνω παρέα, γιατί δυστυχώς εδώ τα παιδάκια είναι πολύ λίγα και αναμένουν να γίνει η παρέλαση και ανυπομονούν πάρα πολύ.

Η ζωή εδώ, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη, ιδιαίτερα τον χειμώνα, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πολλά πράγματα και ο καιρός δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Υπάρχει μια απομόνωση, παρόλα αυτά, η ξεχωριστή εμπειρία, μια εμπειρία ζωής είναι να ζεις και να χαίρεσαι με τα απλά πράγματα, τα καθημερινά και γίνεσαι μέλος μιας κοινότητας».

Για τους μικρούς μαθητές του νησιού, η εμπειρία αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία. Όπως αναφέρθηκε, τα παιδιά ένιωσαν ότι «έχουν παραπάνω παρέα», σε έναν τόπο όπου η έλλειψη συνομηλίκων είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Η προσμονή τους για την παρέλαση ήταν μεγάλη, καθώς η παρουσία των επισκεπτών μετέτρεψε μια συνηθισμένη ημέρα σε γιορτή .

Το Αγαθονήσι, με τον μικρό αριθμό κατοίκων και μαθητών, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ακριτικές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν πως η απόσταση μπορεί να γεφυρωθεί όταν υπάρχει διάθεση για προσφορά και σύνδεση. Η κοινή παρέλαση δεν ήταν απλώς μια εορταστική εκδήλωση, αλλά μια πράξη ουσιαστικής στήριξης και αναγνώρισης της σημασίας αυτών των μικρών, αλλά τόσο σημαντικών κοινοτήτων.

Η εικόνα των παιδιών να βαδίζουν μαζί, κρατώντας τον ίδιο ρυθμό κάτω από τη γαλανόλευκη, αποτύπωσε με τον πιο καθαρό τρόπο το νόημα της ημέρας. Σε έναν τόπο που βρίσκεται στα σύνορα, λίγα μόλις μίλια από τα απέναντι παράλια, η παρουσία των μαθητών απέκτησε έναν βαθύτερο συμβολισμό, θυμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και τα μικρά νησιά που κρατούν ζωντανό τον παλμό της.

Η παρέλαση στο Αγαθονήσι μπορεί να διήρκεσε λίγα λεπτά, όμως το μήνυμα που άφησε θα μείνει για πολύ περισσότερο. Ήταν μια στιγμή που απέδειξε ότι η παιδική αθωότητα, η συνεργασία και η αλληλεγγύη μπορούν να μετατρέψουν μια απλή εκδήλωση σε ένα δυνατό μάθημα ζωής.