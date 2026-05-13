Μαθητές Λυκείου στην Χαλκιδική αντικατέστησαν τις φθαρμένες σημαίες του σχολείου τους

Μια σπουδαία πρωτοβουλία που αναδεικνύει το ήθος, τη συνείδηση και τις αξίες της νέας γενιάς πήρε σάρκα και οστά στο Γενικό Λύκειο Κασσάνδρας, στην Χαλκιδική, εκεί όπου οι μαθητές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια συμβολική αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική κίνηση για το σχολείο τους. Βλέποντας ότι οι σημαίες στους ιστούς του σχολικού κτιρίου είχαν φθαρεί από τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, πήραν την πρωτοβουλία να τις αντικαταστήσουν, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα σεβασμού προς την ιστορία, τα εθνικά σύμβολα και τη συλλογική ευθύνη.

Με τη βοήθεια των καθηγητών τους, οι μαθητές απομάκρυναν τις παλιές σημαίες και τοποθέτησαν νέες, δίνοντας ξανά στο σχολείο μια εικόνα που, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, «του αξίζει». Στον κεντρικό ιστό υψώθηκε η ελληνική σημαία, ενώ στους άλλους δύο τοποθετήθηκαν η σημαία της Μακεδονίας και η σημαία του Βυζαντίου.

Στο βίντεο που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι μαθητές εξηγούν πως η ιδέα γεννήθηκε όταν παρατήρησαν την εγκατάλειψη και τη φθορά που υπήρχε στους ιστούς του σχολείου. «Δεν μας άρεσε η εικόνα που βλέπαμε κάθε μέρα», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ήθελαν να κάνουν κάτι ουσιαστικό χωρίς να περιμένουν κάποιος άλλος να αναλάβει δράση. Σε άλλο σημείο σημειώνουν πως «οι σημαίες είναι σύμβολα και πρέπει να τις σεβόμαστε», ενώ εξηγούν ότι η πρωτοβουλία αυτή ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας και κοινής προσπάθειας των μαθητών.

Μάλιστα, μέσα από το βίντεο απευθύνουν και κάλεσμα προς μαθητές άλλων σχολείων να ακολουθήσουν παρόμοιες δράσεις, λέγοντας πως «αν όλοι κάνουμε κάτι μικρό για το σχολείο και τον τόπο μας, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά». Το μήνυμά τους δεν περιορίζεται μόνο στις σημαίες, αλλά επεκτείνεται συνολικά στην ανάγκη οι νέοι να συμμετέχουν ενεργά, να σέβονται τον χώρο τους και να παίρνουν πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα.

@gel.kass Ο σεβασμός ξεκινάει από ψηλά! 🇬🇷 Μαζί με τους καθηγητές μας, πήραμε την πρωτοβουλία να αντικαταστήσουμε τις φθαρμένες σημαίες του σχολείου μας. Δεν περιμένουμε να σχιστούν για να θυμηθούμε την αξία τους. Τις προσέχουμε γιατί είναι η ταυτότητά μας και η υπερηφάνειά μας. 💡 Ιδέα για όλα τα σχολεία: Μην τις αφήνετε να «λιώνουν». Δώστε τους ξανά ζωή! Και μην ξεχνάτε: Κανένας δεν πρέπει να φοβάται να τιμά το σύμβολο της πατρίδας του. 🇬🇷🇨🇾 #greekschool #respect #proud #hellenicflag #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – ΓΕΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Η πρωτοβουλία των μαθητών του Γενικού Λυκείου Κασσάνδρας γνώρισε μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι τέτοιες εικόνες δίνουν ελπίδα και αποδεικνύουν πως η νέα γενιά διαθέτει αξίες, ευαισθησία και διάθεση προσφοράς. Σε μια περίοδο όπου κυριαρχούν συχνά αρνητικές ειδήσεις γύρω από τη νεολαία, οι μαθητές της Κασσάνδρας κατάφεραν με μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα υπευθυνότητας και σεβασμού.