Μαθητές προχωρούν σε καταλήψεις των σχολείων για να συμπαρασταθούν στους αγρότες – γονείς τους

Στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων στέκονται οι μαθητές προχωρώντας σε κατάληψη των σχολείων σε αγροτικές περιοχές της Αχαΐας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για τα γυμνάσια Φαρρών, Σταυροδρομίου, Ριόλου, Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας και τα λύκεια Ερυμάνθειας και Φαρρών.

Δείτε το βίντεο:

Μάλιστα, οι μαθητές στην ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι προχωρούν στις καταλήψεις με στόχο να στηρίξουν τους γονείς τους που βρίσκονται στα μπλόκα και έχουν στο πλευρό τους και τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Φαρρών, καθώς και τον δήμαρχο του Δήμου Ερυμάνθου.

Την επιστολή, υπογράφει η πρόεδρος του 15μελους του Λυκείου Φαρρών, που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τη Δευτέρα 8/12, το σχολείο των Φαρρών παραμένει κλειστό, στηρίζοντας τον αγώνα των αγροτών – των ανθρώπων που αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό τους γονείς και τις οικογένειές μας.

Δείτε το βίντεο:

Επιπλέον, από την Δευτέρα 8/12 το σχολείο Φαρρών έχει προβεί σε κατάληψη αλλά και από αύριο Τετάρτη 10/12, τα σχολεία Φαρρών, Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας, Σταυροδρομίου, θα παραμείνουν επίσης κλειστά μέχρι νεοτέρας, συμμετέχοντας συλλογικά σε αυτή τη σημαντική κίνηση στήριξης.

Θα θέλαμε να γίνει γνωστό και να δημοσιευθεί και ο δικός μας αγώνας. Μαζί μας βρίσκεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και ο δήμαρχος του Δήμου Ερυμάνθου, οι οποίοι στηρίζουν ενεργά την προσπάθειά μας και στέκονται στο πλευρό μαθητών, οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας».