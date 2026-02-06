Μαθητής από τον ακριτικό Κάλαμο Λευκάδας που πήγαινε καθημερινά σχολείο με καΐκι κέρδισε υποτροφία ύψους 6.000 ετησίως

Η ιστορία του Νικόλαου Ελευθέριου Καραμπουρούνη αποτελεί μια από εκείνες τις σπάνιες αφηγήσεις που υπενθυμίζουν ότι η αριστεία δεν είναι μόνο ζήτημα επίδοσης, αλλά κυρίως αποτέλεσμα επιμονής, αντοχής και πίστης στον στόχο. Ο νεαρός μαθητής από τον ακριτικό Κάλαμο Λευκάδας κατάφερε να μετατρέψει τις καθημερινές δυσκολίες της ζωής σε κινητήριο δύναμη, ανοίγοντας τον δρόμο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατακτώντας μία από τις πιο τιμητικές υποτροφίες της χώρας.

Ο Κάλαμος είναι ένα μικρό νησί με περιορισμένες υποδομές, και η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν αποτελεί δεδομένο. Για έξι συνεχόμενα χρόνια ο Νικόλαος αναγκαζόταν να διασχίζει καθημερινά το Ιόνιο με καΐκι προκειμένου να φτάσει στο σχολείο του στον Μύτικα, συχνά υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, με το κρύο και την αλμύρα να αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς του. Αυτή η διαδρομή δεν ήταν απλώς μια μετακίνηση, αλλά ένας συνεχής αγώνας επιμονής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η σχολική προσπάθεια απαιτεί συγκέντρωση και σταθερότητα.

Η πρόκληση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου, όταν οι καιρικές συνθήκες και τα συχνά απαγορευτικά απόπλου περιόρισαν δραστικά τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας στο σχολείο. Μόνο την τελευταία χρονιά, ο μαθητής βρέθηκε αντιμέτωπος με σαράντα τέτοιες ημέρες, μια συνθήκη που θα μπορούσε να λειτουργήσει αποθαρρυντικά για οποιονδήποτε υποψήφιο πανελλαδικών εξετάσεων. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να διατηρήσει τη συνέπειά του και να συνεχίσει την προσπάθεια, αποδεικνύοντας ότι η αποφασιστικότητα μπορεί να υπερβεί τα αντικειμενικά εμπόδια.

Η επιτυχία του επιβεβαιώθηκε με την εισαγωγή του στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένα απαιτητικό και σύγχρονο αντικείμενο σπουδών που ανοίγει προοπτικές στον επιστημονικό χώρο. Παράλληλα, η προσπάθειά του αναγνωρίστηκε πανελλαδικά, καθώς επελέγη ανάμεσα σε δεκάδες αριστούχους μαθητές από μικρά νησιά για το πρόγραμμα υποτροφιών «Θάλασσες Αριστείας – ExcellenSeas». Η διάκριση συνοδεύεται από οικονομική ενίσχυση ύψους 6.000 ευρώ ετησίως, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη των σπουδαστικών του αναγκών και επιβραβεύοντας την επιμονή του.

Η σχολική κοινότητα στάθηκε με υπερηφάνεια στο πλευρό του, τονίζοντας ότι η επιτυχία του αντανακλά τη συνέπεια, το ήθος και την προσπάθεια που επέδειξε μέσα από την καθημερινή σχολική ζωή. Οι εκπαιδευτικοί του κάνουν λόγο για ένα παράδειγμα που ξεπερνά τα όρια μιας ατομικής διάκρισης και λειτουργεί ως έμπνευση για άλλους μαθητές, ιδίως εκείνους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω γεωγραφικής απομόνωσης ή κοινωνικών συνθηκών.

Η ανακοίνωση του ΓΕΛ Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας

«Το Γενικό Λύκειο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι ο μαθητής Νικόλαος Ελευθέριος Καραμπουρούνης, από τον Κάλαμο Λευκάδας, διακρίθηκε κατακτώντας υποτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος «Θάλασσες Αριστείας» – ExcellenSeas για αριστούχους μαθητές από μικρά νησιά της Ελλάδας.

Η υποτροφία, ύψους 6.000 ευρώ ετησίως, αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την κάλυψη ακαδημαϊκών δαπανών και αναγνώριση της προσπάθειας και της συνέπειας του μαθητή που εισήχθη στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Νικόλαος Ελευθέριος Καραμπουρούνης, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές από τον Κάλαμο Λευκάδας, κατέβαλε μια ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, καθώς για χρονικό διάστημα έξι ετών μετακινούνταν καθημερινά με καΐκι, συχνά κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, προκειμένου να φοιτήσει στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Οι συχνές εκδόσεις απαγορευτικών απόπλου — 40 τη τελευταία χρονιά— λειτούργησαν ανασταλτικά στη συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας, επηρεάζοντας τη σταθερότητα και τη συστηματική προσπάθεια που απαιτείται για την επιτυχία ενός μαθητή, ιδιαίτερα κατά τη Γ ́ Λυκείου, μια εξαιρετικά απαιτητική σχολική χρονιά.

Με αφορμή τη διάκριση, ο Διευθυντής του Σχολείου, Βασίλειος Βαρέλης, δήλωσε: «Η επιτυχία αυτή μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί ανταμείβει τη συνέπεια και την προσπάθεια ενός μαθητή που γνωρίζουμε καλά μέσα από την καθημερινή σχολική ζωή. Ο Άκης αποτελεί παράδειγμα επιμονής και ήθους και του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του.»

Η σχολική κοινότητα συγχαίρει θερμά τον μαθητή και την οικογένειά του και του εύχεται καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία στη ζωή και τις σπουδές του.»

Η περίπτωση του Νικόλαου Ελευθέριου Καραμπουρούνη δεν είναι απλώς μια επιτυχία εξετάσεων ή μια υποτροφία που απονεμήθηκε. Είναι μια αφήγηση που αναδεικνύει το ζήτημα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην περιφέρεια, αλλά και τη δύναμη της προσωπικής θέλησης να τις υπερβεί. Μέσα από τη διαδρομή του αποτυπώνεται η ουσία της προσπάθειας ενός νέου ανθρώπου που αρνήθηκε να αφήσει τις συνθήκες να ορίσουν τα όριά του, μετατρέποντας τη θάλασσα που τον χώριζε από το σχολείο του σε σύμβολο της πορείας του προς το μέλλον.