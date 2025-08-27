Μανούσος Τριανταφυλλίδης: O Έλληνας ήρωας που η μάνα του τον περίμενε να γυρίσει 42 ολόκληρα χρόνια

Η μάνα! Αυτό το μοναδικό πρόσωπο για τον καθένα από εμάς. Αυτή η μοναδική σχέση που όμοιά της δεν υπάρχει άλλη. Και η Ελληνίδα Μάνα, πρωταγωνίστρια στη μακραίωνη ιστορία των Ελλήνων, ενσαρκώνει όλο μας το είναι, όλη τη θέληση για ζωή και την αγάπη για τους δικούς μας ανθρώπους.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε μία συγκλονιστική ιστορία, που όμως, στην πραγματικότητα δεν μας κάνει τόση εντύπωση. Γιατί μία Μάνα που έχασε νωρίς το παιδί της και δε γνωρίζει πού βρίσκεται, δεν μπορεί παρά να διατηρεί για πάντα μέσα της την ελπίδα ότι θα ξαναγυρίσει…

Μια Μάνα στην Κρήτη περίμενε για 42 χρόνια τον γιο της, να γυρίσει από τον πόλεμο στην Κύπρο. Ήταν ένας από τους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής. Κάθε μέρα περίμενε ένα νέο του, ένα γράμμα, την άφιξή του. Ο Μανούσος Τριανταφυλλίδης όλα αυτά τα χρόνια δε φάνηκε ποτέ. Και η μητέρα του δεν έπαψε ποτέ να τον αναζητά.

Μανούσος Τριανταφυλλίδης : Η συγκλονιστική ιστορία

Συγκεκριμένα, ο Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Μανούσος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος ως στρατιώτης του Λόχου Διοικήσεως της ΕΛΔΥΚ, υπερασπίστηκε μαζί με τους συμπολεμιστές του το στρατόπεδο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου στην επική μάχη που δόθηκε από τις 14 – 16 Αυγούστου 1974, άφησε την τελευταία του πνοή σε εκείνο το σημείο μαζί με άλλους 16 Έλληνες.

Ο Τριανταφυλλίδης παρέμενε αγνοούμενος για 42 χρόνια και αποδείχτηκε ότι ήταν νεκρός από εξέταση DNA.

Στις 28 Μαΐου 2017, τα οστά του επέστρεψαν στη γεννέτειρά του, το Ηράκλειο της Κρήτης. Τραγική φιγούρα σε όλο αυτό η μητέρα του, η οποία δεν έπαψε ποτέ να τον ψάχνει και να περιμένει την επιστροφή του.

Τον περίμενε 42 χρόνια, γιατί πίστευε ότι ζει.

«Πήγαινε στην Κύπρο και τον έψαχνε, ελπίζοντας ότι κάπου θα τον συναντήσει.

Μορφή βγαλμένη από αρχαία Ελληνική τραγωδία. Ούτε κραυγές, ούτε δημοσιότητα. Κλεισμένη στο σπίτι της, περίμενε τον Μανούσο της.

Τελικά τον βρήκαν και της τον πήγαν 42 χρόνια μετά.

Όλοι οι κάτοικοι του χωριού, μαυροφορεμένοι, και πολλοί επώνυμοι, τον περίμεναν να τον υποδεχτούν στην είσοδο του χωριού Ποταμιές Πεδιάδος Ηρακλειου, εκεί που είχε στηθεί μία τεράστια αψίδα από δάφνες.

Και να η πομπή φτάνει. Από την νεκροφόρα βγάζουν ένα μικρό κουτί τυλιγμένο με την γαλανόλευκη. Μέσα του τα ιερά οστά του Στρατιώτη που επέστρεφε στην πατρίδα του.

Επέστρεφε στην γηραιά μητέρα του.

Ούτε κραυγές, ούτε φωνές, από την χαροκαμένη Μάνα Στυλιανή Τριανταφυλλίδη. Μόνο ασταμάτητα δάκρυα για τον Μανούσο της, τον Ήρωα Στρατιώτη της ΕΛ.ΔΥ.Κ. που έπεσε μαχόμενος την 16 Αυγούστου του 1974, στη Μάχη του Στρατοπέδου της ΕΛ.ΔΥ.Κ, για τις υπέρτατες αξίες της Πατρίδας και της Ελευθερίας».