«Ματωμένες Παρτιτούρες»: Η νέα ταινία για τα Τέμπη με Δαδακαρίδη και Πασχαλίδη που κρατά ζωντανό το αναπάντητο «γιατί»

Η Ελλάδα δεν ξέχασε ποτέ τη νύχτα που πάγωσε ο χρόνος. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία της χώρας, αφήνοντας πίσω του 57 ζωές που χάθηκαν άδικα και δεκάδες οικογένειες βυθισμένες στο πένθος. Ήταν μια τραγωδία που ξεπέρασε τα όρια μιας «είδησης» και μετατράπηκε σε συλλογικό τραύμα, σε ένα ανοιχτό ερώτημα που συνεχίζει να αιωρείται στη συνείδηση της κοινωνίας.

Καθώς πλησιάζει η ημέρα μνήμης για τα θύματα, η συγκίνηση αναζωπυρώνεται. Σε πόλεις όλης της Ελλάδας προγραμματίζονται εκδηλώσεις, σιωπηλές πορείες και αφιερώματα, με στόχο όχι μόνο να τιμηθούν όσοι χάθηκαν, αλλά και να διατηρηθεί ζωντανή η απαίτηση για δικαιοσύνη.

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, η τέχνη έρχεται να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στον πόνο και την ελπίδα. Και είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή που οι «Ματωμένες Παρτιτούρες» αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, μετατρέποντας το βίωμα της απώλειας σε κινηματογραφική αφήγηση και δίνοντας φωνή σε μια γενιά που αρνείται να ξεχάσει.

Αυτό που κάνει την ταινία ακόμα πιο ξεχωριστή είναι πως τη δημιουργία της υπογράφει ο Ραφαήλ Νικόλαος Λουκατάρης, ένας νέος από τη Ρόδο μόλις 17 ετών, που παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει ήδη δείξει αξιοσημείωτη δημιουργική ωριμότητα. Ο ίδιος δεν έχει κλείσει ακόμα τα 18 του χρόνια, και όμως επιλέγει να προσεγγίσει ένα από τα πιο επώδυνα γεγονότα των τελευταίων ετών μέσα από μια ταινία περίπου 15 λεπτών που ήδη προκαλεί αίσθηση με το τρέιλερ της.

Η αφήγηση ξεκινά με έναν νεαρό που έχει έντονη επιθυμία να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής και βρίσκεται σε σύγκρουση με την οικογένειά του για αυτό. Μέσα σε αυτό το κλίμα, παίρνει την απόφαση να ταξιδέψει με τρένο, μια επιλογή που συνδέεται συναισθηματικά και μεταφορικά με το μοιραίο ταξίδι στα Τέμπη. Στο τρέιλερ, ο πρωταγωνιστής — ερμηνευμένος από τον Απόλλων Σαρρής — εμφανίζεται σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ παράλληλα ακούγεται το πρώτο δελτίο ειδήσεων που μεταδίδει την είδηση για το δυστύχημα, δίνοντας στην ιστορία μια γροθιά στο στομάχι, όπως έχουν περιγράψει όσοι έχουν δει το βίντεο.

Στο πλευρό του νεαρού δημιουργού στέκονται μερικές από τα πιο αναγνωρισμένα πρόσωπα της ελληνικής τέχνης και μουσικής. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αναλαμβάνει τον ρόλο του πατέρα στην ταινία, ενώ ο Μίλτος Πασχαλίδης συνεισφέρει με την παρουσία του και το δικό του καλλιτεχνικό βάρος στο έργο. Μαζί τους εμφανίζονται επίσης ο Αθαναγόρας Χατζηγεωργίου και η Κωνσταντίνα Αναγνώστη, πλαισιώνοντας μια ομάδα που δεν προσθέτουν απλά ονόματα στους τίτλους, αλλά ενώνουν τη φωνή τους για να στηρίξουν μια δημιουργία που εκφράζει συλλογικό πόνο και μνήμη.

Το πρώτο δείγμα της δουλειάς – το επίσημο τρέιλερ – έχει ήδη προκαλέσει συγκίνηση στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως η ταινία είναι «ανατριχίλα» και μια «γροθιά στο στομάχι», έννοιες που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η μυθοπλασία συναντά την πραγματικότητα και τον συλλογικό μας πόνο.

Η πρεμιέρα των «Ματωμένων Παρτιτούρων» έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαρτίου στην Αθήνα σε μια κλειστή προβολή με προσκλήσεις, και στη συνέχεια αναμένεται να ταξιδέψει στη Ρόδο και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους θεατές να βιώσουν αυτήν την ιδιαίτερη κινηματογραφική εμπειρία.

Το έργο αυτό δεν έρχεται απλώς να αφηγηθεί μια ιστορία· γίνεται μια αναγκαία υπενθύμιση πως ακόμη και τρία χρόνια μετά, το αναπάντητο «γιατί» και η ανάγκη να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των 57 θυμάτων παραμένουν μέρος της κοινωνικής μας συνείδησης.