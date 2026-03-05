«Μετά από 11 μέρες η ζωή νίκησε τον θάνατο»: Βγήκε από τη ΜΕΘ το μωρό από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Ευχάριστα είναι τα νέα για το πέντε μηνών βρέφος που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα και είχε μεταφερθεί εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Ρίο από τη Ζάκυνθο. Μετά από 11 ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το παιδί τα κατάφερε με τον Ανδρέα Ηλιάδη να σχολιάζει πως «η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο».



Έπειτα από ημέρες αγωνίας το παιδί βγήκε από την απομόνωση της ΜΕΘ, σύμφωνα με το imerazante.gr, με τον διευθυντή της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, κ. Ηλιάδη, να δημοσιεύει μία φωτογραφία στα social media σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

«Αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος», αναφέρει ο κ. Ηλιάδης και ευχήθηκε στον «ήρωα» να έχει «από εδώ και πέρα μόνο χαρές».



Ολόκληρη η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη: «Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο… μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από το νησί της Ζακύνθου από δω και πέρα μόνο χαρές».



Σε αναστολή η παιδίατρος

Υπενθυμίζεται πως σε αναστολή καθηκόντων έχει τεθεί η παιδίατρος του γενικού νοσοκομείου Ζακύνθου που είχε εφημερία την ημέρα κατά την οποία βρέφος παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας και χρειάστηκε επείγουσα διακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), την οποία διέταξε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του γενικού νοσοκομείου Ζακύνθου γνωστοποιούσε πως το βρέφος προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων στις 16:11 της 21ης Φεβρουαρίου 2026 με εμπύρετο και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική. Η κατάστασή του εκτιμήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να συνδράμουν. Με βάση την κλινική εικόνα κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια». Στο νοσοκομείο Ρίου διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία.



Η μητέρα του παιδιού είχε καταγγείλει πως «περιμέναμε να εμφανιστεί η παιδίατρος αλλά δεν εμφανίστηκε κάποια. Μας είπαν ότι εφημερεύει on call. Ενημερώθηκε και μας είπαν ποια αντιβίωση να ξεκινήσει. Όλα τα έκανε από το τηλέφωνο» και έκανε καταγγελία στην ΕΛΑΣ.

Ακολούθως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε δηλώσει σε ανάρτησή του: «Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

protothema