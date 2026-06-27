Με τα κλειδιά στο.. χέρι: Χωριό με 40 κατοίκους ζητά ανθρώπους να πάνε να μείνουν εκεί με δωρεάν ενοίκιο, καλή δουλειά και τζάμπα ίντερνετ

Ξεχάστε το “Σπίτι με 1 ευρώ”: Αυτό το χωριό των 40 κατοίκων προσφέρει διαμονή με μηδέν ενοίκιο και internet

Σε αντίθεση με τα προγράμματα “Σπίτι με 1 ευρώ” σε Ιταλία ή Σικελία τα οποία απαιτούν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε ανακαινίσεις, εδώ η κατοικία παραδίδεται “με το κλειδί στο χέρι”

Ας φανταστούμε πως θέλετε να τα αφήσετε όλα πίσω και αποφασίζετε να ζήσετε σε ένα μικρό χωριό, χωρίς ενοίκιο, με ίντερνετ οπτικών ινών και μια δουλειά να σας περιμένει. Ακούγεται σαν σενάριο τηελεοπτικής σειράς; Κι όμως αυτό το ισπανικό χωριό με τους 40 κατοίκους το έκανε πραγματικότητα.

Στην καρδιά της επαρχίας Soria στη βόρεια Ισπανία, βρίσκεται μια από τις πιο ερημωμένες περιοχές της Ευρώπης. Ονομάζεται “España Vaciada “, δηλαδή “η άδεια Ισπανία”. Δεκάδες χωριά χάνουν τους τελευταίους κατοίκους τους, τα σχολεία τους και τα καταστήματά τους κάθε χρόνο.

Η γοητεία του χωριού Arenillas

Το χωριό Arenillas είναι ένα από εκείνα τα χωριά που προσκολλώνται στην πλαγιά του βουνού, καταδικασμένα σιγά σιγά από τη δημογραφική παρακμή. Μόνο σαράντα ψυχές εξακολουθούν να περνούν από τους σιωπηλούς δρόμους της. Μόλις αρκετά για να εξασφαλίσουν ένα μέλλον, πόσο μάλλον μια αντικατάσταση γενεών .

Αντί να τα παρατήσει, το δημαρχείο αποφάσισε να αναλάβει αποφασιστική δράση. Το σχέδιο είναι απλό στα χαρτιά: να προσελκύσει νέες οικογένειες προσφέροντάς τους αυτό που κανείς δεν τολμά πλέον να υποσχεθεί: δωρεάν στέγαση, δουλειά και αξιοπρεπή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Επειδή το πρόβλημα με αυτά τα ξεχασμένα χωριά δεν είναι μόνο η γεωγραφική απομόνωση. Είναι επίσης η εξαφάνιση βασικών υποδομών, η οποία καθιστά αδύνατη την καθημερινή ζωή. Έτσι το χωριό αποφάσισε να αντιμετωπίσει και τα δύο ταυτόχρονα.

Τι πραγματικά προσφέρει το χωριό

Στην πράξη, ο δήμος προσφέρει επτά πλήρως ανακαινισμένα, έτοιμα για μετακόμιση διαμερίσματα. Δεν απαιτούνται εργασίες, δεν υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις πίσω από τους τοίχους. Απλώς ανοίγετε τις βαλίτσες σας και αυτό είναι όλο.

Η κρίσιμη λεπτομέρεια: δεν χρεώνεται ενοίκιο. Μηδέν ευρώ το μήνα. Για μια οικογένεια, αυτό αντιπροσωπεύει μια κολοσσιαία εξοικονόμηση, που της επιτρέπει να ξεκινήσει από την αρχή χωρίς το οικονομικό βάρος της στέγασης. Σε μια χώρα όπου τα αστικά ενοίκια εκτοξεύονται στα ύψη, αυτό είναι ένα πειστικό επιχείρημα.

Αλλά το Arenillas δεν έμεινε μόνο σε τέσσερις τοίχους. Οι τοπικές αρχές επένδυσαν σε οπτικές ίνες και ψηφιακή κάλυψη, γνωρίζοντας ότι ένα χωριό χωρίς αξιοπρεπές διαδίκτυο είναι ένα νεκρό χωριό. Η τηλεργασία γίνεται έτσι μια πραγματική επιλογή, όχι απλώς ευσεβής πόθος.

Όσο για τα παιδιά; Οι μαθητές ταξιδεύουν στο σχολείο στο Berlanga de Duero που βρίσκεται περίπου είκοσι χιλιόμετρα μακριά, με τη σχολική μεταφορά και τα δίδακτρα εντελώς δωρεάν. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, καθώς ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι οι οικογένειες με παιδιά.

Ένα χωριό 40 κατοίκων που προσφέρει στέγη, εργασία και Wi-Fi για επιβίωση: είναι ταυτόχρονα συγκινητικό και ριζοσπαστικό. Ενώ οι μεγάλες πόλεις ασφυκτιούν κάτω από το βάρος των ενοικίων, τα ισπανικά βουνά τείνουν χείρα βοηθείας σε όσους τολμούν να αποσυνδεθούν.