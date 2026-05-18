«Μια αγκαλιά μπορεί να σώσει ζωές»: Συγκλόνισε με τις δηλώσεις του ο Ρότα για την τραγωδία με τα 17χρονα κοpίτσια στην Ηλιούπολη

Μέσα σε μια περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις τραγικές ειδήσεις για τις αυτοκτονίες δύο 17χρονων κοριτσιών, ο Λάζαρος Ρότα επέλεξε να στείλει ένα βαθιά ανθρώπινο μήνυμα, μιλώντας ανοιχτά για την ψυχική υγεία, τη μοναξιά και τη σημασία της ουσιαστικής ανθρώπινης επαφής.

Ο ποδοσφαιριστής της AEK τη στιγμή της μεγάλης χαράς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μιλώντας στο AEK TV, επέλεξε να μιλήσει για τη ζωή και τις νέες ψυχές.

Στάθηκε στο γεγονός ότι πολλές φορές οι άνθρωποι κρύβουν πίσω από ένα χαμόγελο έναν μεγάλο εσωτερικό πόνο, τον οποίο κανείς γύρω τους δεν μπορεί εύκολα να αντιληφθεί. «Ζούμε σε μια εποχή όπου βλέπεις ανθρώπους που νομίζεις ότι είναι χαρούμενοι, χωρίς να γνωρίζεις τι κουβαλούν μέσα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα.

Ο Λάζαρος Ρότα υπογράμμισε πως η κοινωνία συχνά πιέζει τους ανθρώπους να δείχνουν συνεχώς δυνατοί, ακόμη κι όταν μέσα τους καταρρέουν. Όπως εξήγησε, αυτή η ανάγκη να φαίνεται κανείς καλά προς τα έξω μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη απομόνωση και αδιέξοδα, ειδικά όταν κάποιος αισθάνεται ότι δεν έχει χώρο να εκφράσει τον πόνο του.

Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια του όταν μίλησε για τη σημασία της πραγματικής φροντίδας και του ενδιαφέροντος προς τον συνάνθρωπο. «Ίσως όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να πρέπει να το εννοούμε πραγματικά. Έτσι μπορεί να νιώσει ότι δεν είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται», είπε, στέλνοντας ένα μήνυμα ενσυναίσθησης και ουσιαστικής επικοινωνίας.

Ο διεθνής αμυντικός στάθηκε στην αξία των μικρών ανθρώπινων κινήσεων, λέγοντας πως ακόμη και μια απλή κουβέντα ή μια αγκαλιά μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για έναν άνθρωπο που παλεύει σιωπηλά με δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα. «Μια αγκαλιά μπορεί να σώσει ζωές», ήταν η φράση που ξεχώρισε από την τοποθέτησή του και άγγιξε βαθιά πολλούς ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κλείνοντας, ο Λάζαρος Ρότα απηύθυνε ένα συγκλονιστικό μήνυμα προς όσους βιώνουν ψυχικό πόνο και αισθάνονται εγκλωβισμένοι. «Να μην πάρουν μια απόφαση μόνιμη και χωρίς επιστροφή για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί», είπε, καλώντας ουσιαστικά τους ανθρώπους να ζητούν βοήθεια και να μην μένουν μόνοι απέναντι στις δυσκολίες.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε έντονη συγκίνηση και θετικά σχόλια, καθώς πολλοί θεώρησαν σημαντικό το γεγονός ότι ένας άνθρωπος του αθλητισμού χρησιμοποίησε τη δημόσια φωνή του όχι για να μιλήσει για ποδόσφαιρο ή επιτυχίες, αλλά για την αξία της ζωής, της ψυχικής υγείας και της ανθρώπινης παρουσίας δίπλα σε όσους υποφέρουν σιωπηλά.