Μυθικός Μίλτος Τεντόγλου: Με εξωγήινο άλμα στα 8,61 μέτρα έσπασε ρεκόρ 31 χρόνων

Ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ο κορυφαίος άλτης μήκους της εποχής του. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε μία εκπληκτική εμφάνιση στο Diamond League του Μονακό, κατακτώντας την πρώτη θέση με άλμα στα 8,61 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στον κόσμο για το 2026 και επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται ξανά σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Το εντυπωσιακό άλμα ήρθε με άνεμο -0,9 μ./δευτ., γεγονός που κάνει την επίδοση ακόμη πιο σημαντική, καθώς επιτεύχθηκε σε μη ευνοϊκές συνθήκες. Με τα 8,61 μέτρα ο Τεντόγλου όχι μόνο ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή χρονιά, αλλά έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους αντιπάλους του ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων που ακολουθούν ενώ πέτυχε και ιστορικό ρεκόρ μίτινγκ, καθώς το προηγούμενο ανήκε στον σπουδαίο Κουβανό Ιβάν Πεντρόζο με 8.58μ. από τον Ιούλιο του 1995.

Η επίδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας του, μόλις τέσσερα εκατοστά πίσω από το ατομικό του ρεκόρ των 8,65 μέτρων, που είχε σημειώσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024. Παράλληλα, βρέθηκε μόλις πέντε εκατοστά μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ των 8,66 μέτρων, αποδεικνύοντας πως παραμένει σταθερά σε επίπεδα παγκόσμιας κλάσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τον αγώνα του Μονακό, η κορυφαία φετινή επίδοση του Έλληνα πρωταθλητή ήταν τα 8,49 μέτρα, που είχε πετύχει στις 29 Μαΐου στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού. Η βελτίωση κατά 12 εκατοστά μέσα σε λίγες εβδομάδες δείχνει πως ο Τεντόγλου κορυφώνει την αγωνιστική του φόρμα την κατάλληλη στιγμή.

Ο μεγάλος στόχος της σεζόν παραμένει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής θα επιδιώξει να κατακτήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. Με την επίδοση των 8,61 μέτρων θεωρείται πλέον το μεγάλο φαβορί για την κορυφή, καθώς κανένας άλλος αθλητής δεν έχει πλησιάσει φέτος αυτά τα επίπεδα απόδοσης.

Η γκριμάτσα που έγινε viral

Η ξεκαρδιστική γκριμάτσα του Μίλτου Τεντόγλου την ώρα του άλματος του Χόρχε Οντελίν στο Diamond League του Μονακό έχει γίνει viral. Ο Έλληνας πρωταθλητής απαθανατίστηκε από την κάμερα να σχολιάζει με έναν επικό μορφασμό την προσπάθεια του Κουβανού αντιπάλου του, προσφέροντας ακόμα μια θρυλική στιγμή εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή καριέρα, γεμάτη Ολυμπιακούς, παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους, επιβεβαιώνοντας ότι ο Μίλτος Τεντόγλου εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο άλμα εις μήκος. Κάθε του εμφάνιση αποτελεί πλέον μια νέα πρόκληση απέναντι στα προσωπικά του όρια, αλλά και μια ακόμη ευκαιρία να γράψει ιστορία για τον ελληνικό στίβο.