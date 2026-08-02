Νέα πράξη ανθρωπιάς από τη Δήμητρα Κατσαφάδου: Προσφέρει την δική της βοήθεια στους πληγέντες από τις φωτιές

Για ακόμη μία φορά, η Δήμητρα Κατσαφάδου αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της. Με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες πολλές περιοχές της χώρας, η ιδρύτρια της εταιρείας La Vie en Rose ανακοίνωσε πως βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που δοκιμάζονται, προσφέροντας δωρεάν αναπλαστικές κρέμες αλλά και κάθε δυνατή βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιχειρηματίας απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης προς τους πυρόπληκτους, τονίζοντας πως όσοι έχουν υποστεί εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς από τις φωτιές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της, ώστε να τους αποσταλούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εξειδικευμένες αναπλαστικές κρέμες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η στήριξή της δεν περιορίζεται μόνο στα συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά επεκτείνεται σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη μπορεί να προκύψει για τις οικογένειες που δοκιμάζονται.

«Δυστυχώς ζούμε τις φωτιές και φέτος το καλοκαίρι. Είμαι στη διάθεσή σας για δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε»

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς οι πυρκαγιές έχουν αφήσει πίσω τους καμένες εκτάσεις, κατεστραμμένες περιουσίες και εκατοντάδες ανθρώπους που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα, ενώ παράλληλα οργανώνονται δράσεις για τη στήριξη των πληγέντων.

Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν αποτελεί εξαίρεση για τη Δήμητρα Κατσαφάδου. Αντίθετα, εντάσσεται σε μια μακρά πορεία κοινωνικής προσφοράς που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Η ίδια έχει συνδέσει το όνομά της με δεκάδες φιλανθρωπικές δράσεις, προσφέροντας προϊόντα προσωπικής φροντίδας σε νοσοκομεία, δομές φιλοξενίας, ιδρύματα, γηροκομεία, κοινωνικά παντοπωλεία και συλλόγους που στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Παράλληλα, έχει βρεθεί πολλές φορές στο πλευρό παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες, καθώς και ανθρώπων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, προσφέροντας τόσο υλική βοήθεια όσο και οικονομική ενίσχυση όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει επιλέξει να κινηθεί διακριτικά, χωρίς δημοσιότητα, καλύπτοντας ανάγκες που της γνωστοποιούνται είτε από οργανισμούς είτε απευθείας από πολίτες.

Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θεωρεί υποχρέωση κάθε ανθρώπου που έχει τη δυνατότητα να επιστρέφει στην κοινωνία ένα μέρος από όσα έχει λάβει, υπογραμμίζοντας πως η αλληλεγγύη αποκτά πραγματική αξία όταν εκφράζεται με πράξεις και όχι μόνο με λόγια.

«Όλος αυτός ο κόσμος που με πίστεψε από το μηδέν, με έχει φτάσει να έχω μια οικονομική επιφάνεια. Έχω ορκιστεί στον Θεό που πιστεύω. Δεν κάνω επίδειξη -γιατί πολλοί λένε ότι κάνω επίδειξη πίστης-, αλλά είναι ομολογία πίστης. Με τη βοήθεια του Θεού ό,τι βγάζω θα το χαρίζω. Έχω χάσει κόσμο από καρκίνο και είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη. Δεν προέρχομαι από οικογένεια που είχε χρήματα. Εύχομαι για όλους αυτούς που έχουν πολλά περισσότερα από εμένα να γίνουμε ένα φωτεινό παράδειγμα και να δώσουν και αυτοί. Όσο ζω, προσφέρω».

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Δήμητρας Κατσαφάδου έτυχε θερμής ανταπόκρισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να επαινούν την άμεση κινητοποίησή της και να αναγνωρίζουν ότι, σε στιγμές κρίσης όπως αυτές που βιώνει η χώρα, κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων που έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα.