Νέο βίντεο αποκαλύπτει πως ήταν το εσωτερικό του Παρθενώνα πριν από 2.400 χρόνια – Το εντυπωσιακό «παιχνίδι» με το φως

Ο καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Juan de Lara, αποκάλυψε νέα ευρήματα σχετικά με τον Παρθενώνα, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία 3D για να αναπαραστήσει τον τρόπο με τον οποίο το φως αλληλεπιδρούσε με το εσωτερικό του ναού, το 432 π.Χ..

Η έρευνά του έδειξε ότι το φως του ήλιου, περνώντας από το άνοιγμα του ναού, έπεφτε κάθετα πάνω στο χρυσό ένδυμα του αγάλματος της Αθηνάς, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο .

Credit: Juan de Lara

Ο de Lara εξήγησε: «Φανταστείτε να εισέρχεστε στον Παρθενώνα—τα μάτια σας, ακόμα κουρασμένα από τον έντονο ήλιο έξω, προσαρμόζονται αργά στο σκοτάδι μέσα. Καθώς το φως του ήλιου περνά μέσα από την είσοδο του ναού, χτυπά το χρυσό των ενδυμάτων της θεάς με μια λαμπερή κάθετη ακτίνα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα που οι αρχιτέκτονες και ο Φειδίας ήθελαν να δημιουργήσουν. Πρέπει να ήταν μαγικό!» .

Credit: Juan de Lara

Η μελέτη του de Lara, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Annual of the British School at Athens, βασίστηκε σε 3D αναπαραστάσεις και υπολογισμούς βασισμένους σε φυσικές προσομοιώσεις του φωτός και της αντανάκλασής του σε διάφορες επιφάνειες, για να αναδημιουργήσει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ο φυσικός και τεχνητός φωτισμός αλληλεπιδρούσε με τα διάφορα στοιχεία του κτιρίου και το εσωτερικό άγαλμα.

Credit: Juan de Lara

Η έρευνα αυτή προσφέρει στους θεατές την ευκαιρία να «περπατήσουν» στον Παρθενώνα, να εξερευνήσουν τους διαδρόμους του και να θαυμάσουν λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης που σήμερα έχουν χαθεί ή αλλοιωθεί από τον χρόνο.

Με τη βοήθεια υπολογιστικών μοντέλων και ανάλυσης φωτός μέσω λογισμικών ray tracing, η ομάδα του de Lara κατάφερε να επιβεβαιώσει θεωρίες που είχαν διατυπωθεί εδώ και δεκαετίες. Το φως, όπως διαχεόταν μέσα στον ναό, ενίσχυε όχι μόνο τη θεατρικότητα της αρχιτεκτονικής αλλά και τη θρησκευτική εμπειρία.

Δείτε το βίντεο

Με πληροφορίες από archaeologymag.com