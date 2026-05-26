«Ναι ρεεε» – Η Αναστασία «τίναξε την μπάνκα στον αέρα» και κέρδισε το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί φέτος στο Deal

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν χάρισε το Deal, με την Αναστασία να καταφέρνει όχι μόνο να κρατήσει αμείωτη την αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά και να φύγει από το πλατό με το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που έχει δοθεί φέτος στο παιχνίδι.

Η παίκτρια από το Κερατσίνι συγκίνησε κοινό και παρουσιαστή, καθώς πίσω από τη συμμετοχή της υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος στόχος: να στηρίξει οικονομικά το όνειρο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της, το άνοιγμα του δικού τους εστιατορίου.

Μητέρα τριών παιδιών, η Αναστασία μπήκε στο παιχνίδι με αισιοδοξία αλλά χωρίς μεγάλες προσδοκίες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής είχε δηλώσει πως ακόμη και 10.000 ευρώ θα ήταν αρκετά για να νιώσει ευτυχισμένη και να βοηθήσει την οικογένειά της να κάνει ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα.

Η εξέλιξη όμως του παιχνιδιού ξεπέρασε κάθε φαντασία.

Με ψυχραιμία, καλές επιλογές και αρκετή δόση τύχης, η Αναστασία κατάφερε να κρατήσει μέχρι το τέλος τα μεγάλα ποσά μέσα στα κουτιά, ανεβάζοντας συνεχώς την ένταση στο πλατό. Κάθε προσφορά του τραπεζίτη συνοδευόταν από ακόμη μεγαλύτερη αγωνία, καθώς η παίκτρια έβλεπε ότι είχε μπροστά της μια πραγματική ευκαιρία ζωής.

Το φινάλε εξελίχθηκε σε θρίλερ, αφού στο τέλος απέμειναν τα κουτιά με τις 20.000 και τις 70.000 ευρώ. Ο τραπεζίτης, βλέποντας την πορεία της, έκανε μια εξαιρετικά υψηλή προσφορά για τα δεδομένα της εκπομπής: 42.000 ευρώ.

Η Αναστασία βρέθηκε μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της βραδιάς. Από τη μία, είχε έντονο προαίσθημα πως το κουτί της με τον αριθμό 6 έκρυβε τις 70.000 ευρώ. Από την άλλη, γνώριζε πως τα 42.000 ευρώ ήταν ήδη ένα τεράστιο ποσό που μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή της οικογένειάς της.

Τελικά, αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση του τραπεζίτη, επιλέγοντας τη σιγουριά αντί του ρίσκου. Η απόφασή της αποδείχθηκε ιστορική για τη φετινή σεζόν του Deal, καθώς τα 42.000 ευρώ αποτελούν μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί σε παίκτη.

Η στιγμή που ανακοινώθηκε το κέρδος της συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα και συγκίνηση, με την ίδια να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά και την ανακούφισή της. Για την Αναστασία, το ποσό αυτό δεν ήταν απλώς μια μεγάλη τηλεοπτική νίκη, αλλά μια πραγματική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα.

Η εμφάνισή της στο παιχνίδι κέρδισε και το κοινό, όχι μόνο λόγω του μεγάλου ποσού, αλλά και γιατί πίσω από την επιτυχία της υπήρχε μια αληθινή ιστορία καθημερινών ανθρώπων που παλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον.