«Νιώθω σαν να τον ξαναγέννησα, σαν να ξεκινάμε από την αρχή»: Συγκινεί η μητέρα του μικρού Νικόλα που κέρδισε τον καρκίνο

Έπειτα από 11 μήνες μέσα σε θαλάμους νοσοκομείου, κοιμήθηκε ξανά στο δωμάτιό του και η μητέρα του μικρού Νικόλα μιλά για μια νέα αρχή που μόλις ξεκίνησε.

Ο 11χρονος που έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, επέστρεψε επιτέλους στο σπίτι του στη Ρόδο, σκορπίζοντας συγκίνηση αλλά και χαμόγελα σε όσους στάθηκαν δίπλα του όλο αυτό το διάστημα.

Αφού αποχαιρέτησε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου νοσηλευόταν για σχεδόν έναν χρόνο στην ογκολογική μονάδα, ταξίδεψε μαζί με τη μητέρα του πίσω στο νησί του.

Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα του πρόσωπα, που τον υποδέχθηκαν σαν πραγματικό νικητή.

Η δύσκολη μάχη του μικρού Νικόλα

Ο μικρός Νικόλας πάλεψε επί 11 ολόκληρους μήνες με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στον καρκίνο, περνώντας ατελείωτες ώρες σε νοσοκομειακούς θαλάμους και υπομένοντας δύσκολες θεραπείες.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, χρειάστηκε να δώσει μία μάχη ζωής.

«Πόση υπομονή πρέπει να κάνω ακόμα μαμά;», ρωτούσε συχνά τη μητέρα του, με εκείνη να προσπαθεί να του δίνει κουράγιο λέγοντάς του πως σύντομα όλα θα τελειώσουν.

Η εξομολόγηση της μητέρας του

Η μητέρα του Νικόλα, Βούλα Γιαννά, μίλησε στα «ΝΕΑ» για τη δύσκολη καθημερινότητα που έζησαν όλο αυτό το διάστημα μέσα στο νοσοκομείο.

«Στην αρχή, είναι σαν να χάνεις τα πόδια σου. Δεν υπάρχει γη να πατήσεις. Όσο περνάει ο καιρός και είναι θετικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αρχίσαμε να γινόμαστε πιο αισιόδοξοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε:

«Το νοσοκομείο ήταν σαν το δεύτερο σπίτι μας, αφού ήμασταν εκεί σχεδόν 1 χρόνο. Όταν καταπολεμάται η νόσος πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα, και μετά έχεις να αντιμετωπίσεις τις παρενέργειες. Έβλεπα τον Νικόλα να απελπίζεται που δεν μπορούσε να δει αυτούς που ήθελε, τους φίλους και τα ξαδέλφια του, και δεν ήξερα τι να κάνω. Γενικότερα σκεφτόμουν πως υπάρχει ελπίδα, αλλά μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση, ένιωθα φόβο».

«Νιώθω σαν να τον ξαναγέννησα»

Κατά τη διάρκεια της περιπέτειας του παιδιού της, η μητέρα του Νικόλα αναφέρει πως άλλαξε εντελώς ο τρόπος που βλέπει τη ζωή.

«Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την υγεία» λέει συγκινημένη, τονίζοντας ότι καθημερινά μέσα στα παιδιατρικά νοσοκομεία δίνονται αμέτρητες μάχες ζωής από μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η ίδια περιγράφει την επιστροφή του γιου της σαν μία νέα αρχή.

«Εγώ νιώθω σαν να τον ξαναγέννησα, σαν να ξεκινάμε από την αρχή».

Η συγκινητική υποδοχή στη Ρόδο

Η άφιξη του Νικόλα στη Ρόδο μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή αγάπης και ανακούφισης.

Στο αεροδρόμιο, συγγενείς και φίλοι τον περίμεναν με μπαλόνια, αγκαλιές, χαμόγελα και ακόμη έναν… Spiderman για να τον υποδεχθούν.

Παράλληλα, οι συμμαθητές του στα Μαριτσά είχαν ετοιμάσει πανό που έγραφαν «Μας έλειψες» και «Σε αγαπάμε».

Το σπίτι της οικογένειας γέμισε ξανά με παιδικές φωνές και γέλια, καθώς ο μικρός Νικόλας ήθελε μόνο να παίξει και να βρεθεί ξανά δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Το μήνυμα της οικογένειας για όλα τα παιδιά

Η μητέρα του Νικόλα δεν κρύβει τη χαρά και την ανακούφιση που αισθάνεται μετά το τέλος αυτής της δύσκολης διαδρομής.

«Εγώ είμαι ευτυχισμένη. Δεν μπορώ να περιγράψω την χαρά που νιώθω αφού επιστρέψαμε στο νησί μας. Πλέον, πορευόμαστε κανονικά, τα ξεπεράσαμε όλα, δόξα τω Θεώ» λέει.

Και καταλήγει με μία ευχή που αφορά όλα τα παιδιά που συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους μάχη στα νοσοκομεία:

«Δεν μπορούσα να πιστέψω πως όλα τελείωσαν, όταν μου το είπαν. Τότε, πήρα μία ανάσα, σαν να έφυγε ένα βάρος. Τόσο εγώ, όσο και ο Νικόλας, ευχόμαστε όλα τα παιδάκια που βρίσκονται στα νοσοκομεία, να γυρίσουν σπίτια τους και να συνεχίσουν την ζωή τους μαζί με τις οικογένειές τους».