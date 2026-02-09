«Νιώθω υπερήφανος για τη μεγάλη ελληνική οικογένειά μου»: 76χρονος από τη Ρόδο έχει 10 εγγόνια, 10 δισέγγονα και 1 τρισέγγονο

Από τις σπάνιες ίσως περιπτώσεις σε όλη τη χώρα, είναι αυτή του 76χρονου Ελευθέριου Ανθούλα, από τη Ρόδο ο οποίος παντρεύτηκε στα 16 του χρόνια κάνοντας μια μεγάλη κι ευτυχισμένη οικογένεια, η οποία πριν από μερικούς μήνες του χάρισε και το πρώτο του τρισέγγονο.

Ο κ. Λευτέρης, μίλησε χθες στη «Ροδιακή» και μοιράστηκε έτσι τη χαρά του για το γεγονός ότι έγινε πατέρας, παππούς, προπάππους και πρόσφατα μάλιστα έσφιξε στην αγκαλιά του και το πρώτο του τρισέγγονο.



Παντρεύτηκε στα 16 του χρόνια, στα 31 του έγινε παππούς, στα 52 έπιασε το πρώτο του δισέγγονο και πρόσφατα σήκωσε το πρώτο του τρισέγγονο.



Ο κύριος Ανθούλας είναι ένας απλός άνθρωπος που ζει ταπεινά στην περιοχή των Αφάντου της Ρόδου.



Μετά από μια εργασιακή ζωή αρκετών ετών στην οικοδομή και στα ξενοδοχεία, σήμερα είναι 76 ετών συνταξιούχος και απολαμβάνει πλέον την καθημερινότητά του μαζί με τη μεγάλη οικογένειά του.

Ο ίδιος θέλησε να περιγράψει μιλώντας στη «Ροδιακή», πώς νιώθει που απέκτησε τρισέγγονο:



«Παντρεύτηκα μικρός, στα 16 μου χρόνια και σε ηλικία 21 ετών είχα ήδη τρία παιδιά. Όταν έγινα 31 ετών έγινα παππούς και σε ηλικία 52 ετών είχα το πρώτο μου δισέγγονο. Σήμερα έχω 10 εγγόνια, 10 δισέγγονα και στην ηλικία που είμαι σήμερα (76 ετών), έχω και το τρισέγγονό μου που γεννήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Νιώθω πολύ υπερήφανος για τη μεγάλη ελληνική οικογένειά μου και φυσικά για τα εγγόνια, δισέγγονα και το τρισέγγονό μου που είναι ένα κοριτσάκι.



Ως συνταξιούχος περνώ τον χρόνο μου με την οικογένεια και πάω στο καφενείο του χωριού μου να παίξω «πιλόττα» με τους φίλους μου, καθώς επίσης και να πηγαίνω στο χωράφι μου όπου ασχολούμαι με αγροτικές εργασίες.



Ο πατέρας μου ο Θόδωρος Ανθούλας απέκτησε επτά παιδιά, πέντε αγόρια, μεταξύ αυτών και εγώ και δύο κορίτσια. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια αλλά είμαι ο μόνος από τα επτά αδέλφια που έχω φτάσει να έχω και τρισέγγονο.



Εύχομαι να είμαστε καλά – όπως και όλος ο κόσμος – και να έχουμε υγεία και να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά με τις οικογένειές μας και τα παιδιά και εγγόνια μας, τα οποία και είναι η συνέχεια των γενεών μετά από εμάς».

