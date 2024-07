Νόβακ Τζόκοβιτς: Έδωσε την δική του απάντηση στην τελετή έναρξης δείχνοντας τον Σταυρό σε όλο τον πλανήτη

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Την απάντησή του στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι έδωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μέσα στο κορτ.

Νόβακ Τζόκοβιτς! Ο άνθρωπος που δεν υπολόγισε την αθλητική του υπόσταση, τα χρήματα, την καριέρα του την περίοδο των εγκλεισμών με την άρνηση του στο να συμμετάσχει στο τουρνουά στην Αυστραλία τότε επειδή τον υποχρεώνανε να «τσιμπηθεί». Σώνει κι ντε δήθεν για καλό του συνόλου και του ίδιου του εαυτού του!

Novak Djokovic, who has been ranked No. 1 for a record total of 428 weeks across 13 different years in tennis, displayed his cross during his first match at the Paris Olympics, which he won. This came after controversy erupted over the mocking of Jesus’ Last Supper at the opening… pic.twitter.com/DgKWHqG0fi — Sachin Jose (@Sachinettiyil) July 28, 2024

Δείτε το βίντεο από το Eurosport:

"We will eventually appreciate this match very much." 💞



Novak Djokovic pays tribute to his biggest rival, Rafael Nadal.#Paris2024 pic.twitter.com/veXiFcYefu — Eurosport (@eurosport) July 29, 2024

Djokovic once again proudly wearing his Serbian Orthodox cross out of his shirt after his win against Nadal at the Olympics.



☦️ 🙏🏼 pic.twitter.com/K4hfFA3ppL

Todays on X trend topic was Bethenny & Trey Gowdy pic.twitter.com/tMlczsMfM9 — Real Life Footage (@RealLifeFootage) July 29, 2024

A game of tennis came to the rescue at the Paris Olympics when Novak Djoković, an Orthodox Christian, won the first round and showed the crowd his cross-necklace. pic.twitter.com/72teT2sMfd — Gielie Fourie (@FourieGielie) July 28, 2024

Djokovic wearing his Orthodox cross ☦️



A man of God 🙏🏼 pic.twitter.com/vjf4pyDXSS — Ana (@_anatc0) June 2, 2024

Όχι, ο ίδιος προτίμησε να φάει όλη την λάσπη, την ταλαιπωρία που του συμπεριφέρθηκαν σαν κατάδικος και τον είχαν σε κρατητήριο με αποτέλεσμα να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του όπου και τον υποδέχθηκαν ως Ήρωα!

The greatest athlete of all time, Novak Djokovic, displayed his Orthodox Christian cross once more after defeating Nadal protesting the scandalous opening ceremony of the Olympic games in Paris.



"My back is always guarded by God and Angels." pic.twitter.com/JqxtON1x3x — Global Dissident (@GlobalDiss) July 29, 2024

Ως τέτοιον τον αναγνωρίζουμε όλοι εμείς οι απανταχού Ελεύθεροι Άνθρωποι, πόσο μάλλον όταν ταυτιζόμαστε μαζί του λόγω της Ορθόδοξης πίστης και ομολογίας του, μία ομολογία που δεν δίστασε στιγμή φυσικά να κάνει και μετά τον πρώτο του αγώνα στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού όπου και έδειξε τον Σταυρό του ως κίνηση αποδοκιμασίας για την αισχρή τελετή έναρξης, όλου του οχετού woke κουλτούρας και προώθησης της νεοεποχητικής παρά φύσιν ατζέντας που προώθησαν μη σεβόμενοι την πίστη, την φυσιολογία, τον πολιτισμό και τέλος το ίδιο αθλητικό περιεχόμενο της διοργάνωσης που έχει κάποια ιδανικά και ιδεώδη με αρχαία προέλευση!

Ως ελάχιστη κίνηση αναγνώρισης της βλασφημίας που πράξανε με την εξομοίωση του Μυστικού Δείπνου με αισχρές εικόνες σοδομισμού και ανεξέλεγκτο φαγοπότι, η Διοργάνωση του Παρισιού προέβει σε επίσημη ανακοίνωση Συγνώμης προς την Καθολική Εκκλησία και όσους Χριστιανούς στο φρόνημα τους πείραξε η σκηνή αυτή!

Νόβακ Τζόκοβιτς, συνέχισε να τους γλεντάς με Ορθόδοξο φρόνημα αγόρι μου και ας σε θεωρούν μη Gentleman οι λάτρεις του Τέννις λόγω του αυθορμητισμού σου και της μη στα πλαίσια της υποκρισίας ευγενής στάση σου σε όλες τις εκφάνσεις του παιχνιδιού σου! Μείνε Λιοντάρι πάντοτε και με ομολογιακό φρόνημα! Σε θαυμάζουμε, ο Θεός μαζί σου!