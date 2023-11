Advertisement

Συγκλονίζει ο Ανδρόνικος Κωστακίδης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, οι ειδικευόμενοι γιατροί δίνουν μάχη για την ανθρώπινη ζωή\

Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει το βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ένας ειδικευόμενος γιατρός που ξεσπά για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και τις εξαντλητικές βάρδιες εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, ενώ παράλληλα καλείται να αντιμετωπίσει την οργή ασθενών που δεν μπορούν να αντιληφθούν την προσπάθειά τους.

«Ξέρετε τι θα πει ειδικευόμενος γιατρός στην Ελλάδα; Έχετε εικόνα τι θα πει ειδικευόμενος γιατρός στην Ελλάδα; Ειδικευόμενος γιατρός στην Ελλάδα σημαίνει 32ωρα σερί, πολλές φορές τρία και τέσσερα μέσα στην εβδομάδα, που αυτό τι σημαίνει; 32 ώρες άυπνος, 32 ώρες μες στο στρες, 32 ώρες χωρίς να μπaορέσεις να βγεις να πας στο σπίτι σου να κάτσεις, να ηρεμήσεις. 32 ώρες που είσαι αντιμέτωπος με πόνο, με ανθρώπινο πόνο, που πρέπει να σπεύσεις να βοηθήσεις στο 100% ό,τι και αν σου συμβαίνει στη ζωή σου – δεν έχει σημασία, μπορεί πριν να έχει πεθάνει η μάνα σου, μπορεί πριν να σ’ έχει χωρίσει η σχέση σου, μπορεί πριν χίλια δύο» αναφέρει στο βίντεό του ο Ανδρόνικος Κωστακίδης και προσθέτει:

«32 ώρες μπροστά σε εμετούς, 32 ώρες μπροστά σε αίματα. […] Ασθενείς να σε βρίζουν, να σου λένε “εγώ σε πληρώνω, θα με δεις τώρα”. Και την ώρα που πας έστω λίγο να κλείσεις τα μάτια σου, σε παίρνει τηλέφωνο στις 4 το ξημέρωμα η νοσηλεύτρια των επειγόντων και να σου λέει “γιατρέ, κατέβα γρήγορα, ήρθε ένα ΕΚΑΒ και έφερε έναν 15χρονο με τροχαίο ατύχημα και αιμορραγεί” και εσύ να πρέπει να τρέξεις. Ταυτόχρονα, να θες να γελάσεις και να κλάψεις μαζί, γιατί εκεί που προσπάθησες λίγο να ξεκουραστείς, πρέπει απλά να βάλεις τη λευκή ποδιά σου, να τρέξεις, να σπεύσεις γρήγορα, να αφήσεις πίσω σου οτιδήποτε υπάρχει στο μυαλό σου (κούραση, στενοχώρια, αναταραχή από οποιοδήποτε θέμα υπάρχει στη ζωή σου) και να πρέπει να πας να δώσεις το 100% του εαυτού σου και να σώσεις έναν άνθρωπο» περιγράφει ο ειδικευόμενος γιατρός και στη συνέχεια κάνει λόγο για burn out , το οποίο έχει επικίνδυνο αντίκτυπο:

«32 ώρες είσαι αντιμέτωπος με ανθρώπινο πόνο, με το ξεκάθαρο burn out που μπορεί να βιώσεις και υπάρχει και βιβλιογραφία πάρα πολύ μεγάλη σ’ αυτό το θέμα. Το burn out των γιατρών ως τι μεταφράζεται; Μεταφράζεται ως κατάθλιψη, μιζέρια, ξεσπάσματα, διπολικές διαταραχές και γενικά συμπεριφορές οι οποίες φυσιολογικά σ’ ένα άτομο που δεν ήταν σε αυτή τη δουλειά, τις εμφανίζει. […] Σκεφτείτε λίγο πώς λειτουργεί και τι κακό κάνει αυτό το περιβάλλον σ’ έναν άνθρωπο, γιατί μην ξεχνάς, εσύ που έρχεσαι στα Επείγοντα, εσύ που φέρνεις έναν άνθρωπο στα Επείγοντα, έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί πέρα ασταμάτητες ώρες, τρομακτικά ωράρια, για να βοηθήσει εσένα» τονίζει ο Ανδρόνικος Κωστακίδης και προσθέτει:

«Αναλογίστηκες ποτέ τι αντίκτυπο έχει αυτή η ζωή που κάνει ο ειδικευόμενος στην προσωπική του ζωή, στην ψυχολογία του, στον οργανισμό του; Αναλογίστηκες εσύ που έρχεσαι στα Επείγοντα και απαιτείς ο γιατρός να σε δει επειδή βγήκε η παρανυχίδα σου χθες και την τράβηξες και αιμορραγεί, αναλογίστηκες τι κάνει αυτός ο ειδικευόμενος και πώς είναι η ζωή του; Θα μου πεις “εσύ το επέλεξες”. Ναι, εγώ το επέλεξα. Δεκτό! Πρέπει να καταλάβεις ότι η επιλογή μου αυτή έγινε για να βοηθήσω κόσμο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να πεθάνω. Χωρίς αυτό να πρέπει να σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα είναι απέναντί σου, στη ζωή σου – δεν αναφέρομαι στο νοσοκομείο, στον ασθενή – η σχέση σου, οι φίλοι σου, οι γονείς σου, τα αδέλφια σου θα πρέπει να δείχνουν κατανόηση. Να καταλάβουν τι ακριβώς περνάει ο ειδικευόμενος γιατρός, τι ακριβώς περνάει σε αυτή την κοινωνία, και να του δίνουν ελαφρυντικά αν κάποια στιγμή μιλήσει απότομα, αν κάποια στιγμή φωνάξει, αν είναι εκνευρισμένος, αν εκνευρίζεται εύκολα για οτιδήποτε προκύψει, διότι υπάρχει το burn out. To burn out είναι πραγματικό, δεν είναι φαινομενικό, ούτε το λέει ο “γιατρουδάκος” για να καλύψει κάτι που συμβαίνει ή κάτι που έχει» καταλήγει ο ειδικευόμενος γιατρός.