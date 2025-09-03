Ξέσπασε ο Δούσης: Η οδηγός της Πόρσε είναι μια αληθινή «ηρωίδα»

«Τι σκέφτηκαν εισαγγελέας και ανακριτής και άφησαν ελεύθερη την Κωνσταντίνα;» αναρωτιέται ο Τάσος Δούσης

Η υπόθεση της 45χρονης οδηγού της Porsche στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Μετά την σημερινή (2/9) απολογία της στον ανακριτή, στην κατηγορούμενη επιβλήθηκαν: χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτο πενθήμερο του μήνα.

Με κείμενό του ο δημοσιογράφος Τάσος Δούσης σχολίασε με καυστικό τρόπο το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερη, θέτοντας παράλληλα προβληματισμούς για την αστυνόμευση, την εφαρμογή του ΚΟΚ και τη νοοτροπία στους δρόμους της Ελλάδας.

Ο Τάσος Δούσης για την οδηγό της Porsche

«Η οδηγός της Porsche, η όμορφη Κωνσταντίνα, είναι μια αληθινή «ηρωίδα». Σήκωσε στην πλάτη της όλους τους ελληναράδες παραβατικούς, όλα τα κτήνη της ασφάλτου, όλους τους μάγκες του γκαζιού που σκορπούν τον θάνατο. Και… τους απάλλαξε με τη βοήθεια της ελληνικής δικαιοσύνης, που έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Σκοτωθείτε ελεύθερα, αλλά κάντε το με εξυπνάδα!

Θέλω να στείλω την ολόθερμη αγάπη μου στην 45χρονη Κωνσταντίνα, οδηγό της Porsche από τη Θεσσαλονίκη! Μπράβο, κοριτσάρα μου, απέδειξες μόνη σου πως η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο μπουρδέλο (όχι πως δεν το ξέραμε), όπου η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. Η ελληνική δικαιοσύνη με τα «διαμάντια» της – έτσι τα αποκάλεσε ο δικηγόρος της ηρωικής Κωνσταντίνας – έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους παραβατικούς κανίβαλους των δρόμων: Βγείτε, οδηγήστε, πιείτε, τραυματίστε, σκοτώστε και, αν δεν σκοτωθείτε, εγκαταλείψτε το αυτοκίνητο και τον τόπο του δυστυχήματος. Βρείτε έναν καλό δικηγόρο και θα βρεθούν «διαμάντια», εισαγγελείς και ανακριτές να σας αφήσουν ελεύθερους να συνεχίσετε το έργο σας.

Ζήτω ρε! Και πάλι ζήτω που, σκατά στα μούτρα μας, ψηφίσαμε πιο αυστηρό ΚΟΚ, τρομάρα μας. Εδώ, στο Ελλαδιστάν, θα φροντίσει το σύστημα να βρεθεί το παράθυρο να ξεφύγεις.

Η 45χρονη οδηγός είχε κατηγορίες για κακούργημα, εγκατάλειψη, υπερβολική ταχύτητα και δύο θύματα στο νοσοκομείο και την άφησαν ελεύθερη. Την ίδια ώρα, σημειώστε: εβδομήντα τέσσερα τροχαία ατυχήματα, 63 νεκροί και 1.295 τραυματίες. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν μόνο τον μήνα Ιούνιο στην Ελλάδα και καταδεικνύουν μια «σφαγή» που γίνεται στην άσφαλτο, η οποία γίνεται ολοένα και πιο αιματηρή. Κάθε 14 ώρες έχουμε έναν νεκρό στην Ελλάδα από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.

Μα αλήθεια, τι σκέφτηκαν εισαγγελέας και ανακριτής και άφησαν ελεύθερη την Κωνσταντίνα; Δεν λέω να γίνει εξιλαστήριο θύμα, αλλά δεν θα έπρεπε οι σούπερ παραβατικοί να γίνουν μάθημα για τους υπόλοιπους κάφρους των δρόμων;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ξέρετε, στις 12 Ιουνίου είχα γράψει ένα προφητικό άρθρο πως με την ψήφιση του νέου ΚΟΚ δεν θα γίνει τίποτα και εξηγούσα το γιατί. Όσοι έχετε διάθεση, είναι παρακάτω…

Θέλω να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στους συμπατριώτες μας τους παραβατικούς. Όλους όσοι οδηγούν τύφλα στο μεθύσι, που περνούν με κόκκινο ή με στοπ, που δεν σταματούν στις διαβάσεις. Όλους τους φίλους που παραβιάζουν εύκολα τον ΚΟΚ σκορπώντας τον θάνατο!

Αδέλφια μου, παρά το ότι ψηφίστηκε ο νέος ΚΟΚ με αυστηρά πρόστιμα, δεν πρόκειται να γίνει ΤΙΠΟΤΑ! Γιατί;

Διότι ο ΚΟΚ, όπως και όλοι οι νόμοι, έχουν ένα κακό: είναι άτιμα παιδιά και δεν εφαρμόζονται από μόνοι τους. Θέλουν και την αστυνομία για να εφαρμοστούν. Θέλουν και την πολιτεία να είναι αποφασισμένη να σπάσει αυγά και να συγκρουστεί με τους παραβατικούς πολίτες. Συγγνώμη που τα λέω έτσι απότομα, αλλά ό,τι και να ψηφίσει η Βουλή, αν δεν βγει έξω η Τροχαία, η αστυνομία, δεν θα κάνουμε τίποτα.

Οπότε φίλοι μου, αν δεν σκοτώσετε κάποιον με το αυτοκίνητο, την ώρα που οδηγείτε και στέλνετε μηνύματα ή όταν δεν βλέπετε μπροστά σας από την κόκα και το αλκοόλ, δεν θα σας πιάσει κανένας. Στη χώρα μας, μόνο αν σκοτώσεις θα πας φυλακή και πάλι θα το συζητήσουμε, διότι είναι σχεδόν σίγουρο πως ο σοφός νομοθέτης θα έχει φροντίσει να υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι για να γλιτώσει ο γνωστός παραβατικός Έλληνας.

Άρα μην ανησυχείτε, έχουν φροντίσει οι μάγκες από την πολιτεία για όλους εσάς. Εμάς, έτσι κι αλλιώς, μας θεωρούν μαλάκες και σίγουρους.

Γιατί τα γράφω αυτά; Διότι με την απελπιστική απουσία αστυνόμευσης για να επιβάλει τον νόμο, και ο προηγούμενος ΚΟΚ ήταν αυστηρός, αλλά αφού δεν υπήρχαν μπλόκα έξω από νυχτερινά μαγαζιά, πώς θα μπορούσαμε να δούμε αν ο ΚΟΚ δούλευε;

Το προφητικό άρθρο του Τάσου Δούση για τον νέο ΚΟΚ: «Στην Ελλάδα, μόνο αν σκοτώσεις πας φυλακή και πάλι θα το συζητήσουμε»

Και μια ενημέρωση χωρίς χρέωση: παραβατικοί Έλληνες δεν είναι μόνο πίσω από το τιμόνι. Είναι ΠΑΝΤΟΥ! Στις παραλίες, στα τραπεζάκια των καφέ και resto. Στα τουριστικά κέντρα με τα πολεοδομικά εκτρώματα, εκεί που δεν κόβουν αποδείξεις, εκεί που συνδέουν τα POS με Μολδαβία, στους κλέφτες «μπουκαδόρους» σπιτιών, στα πανεπιστήμια και γενικά σε πολλά κομμάτια της κοινωνίας όπου η παραβατικότητα είναι ο κανόνας. Όπου δεν υπάρχει αστυνόμευση αυστηρή και όπου ο νόμος εφαρμόζεται αλά καρτ και με τον φόβο πολιτικού κόστους, κλάφτα Χαράλαμπε».