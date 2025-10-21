Ξέσπασε ο Θανάσης Γρίβας: «Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία και στη κόρη μου είπαν δεν είναι ταξί»

Εκτός εαυτού βγήκε ο Θανάσης Γρίβας, πατέρας της Κυριακής, σχολιάζοντας το γεγονός ότι περιπολικό συνόδευσε σε συναυλία την Δέσποινα Βανδή, τη στιγμή που δεν έγινε το ίδιο στη κόρη του που απειλούνταν, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί έξω από αστυνομικό τμήμα

O πατέρας της Κυριακής Γρίβα, σχολίασε το γεγονός ότι περιπολικό συνόδευσε σε συναυλία την Δέσποινα Βανδή, τη στιγμή που δεν έγινε το ίδιο στη κόρη του που απειλούνταν, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί έξω από αστυνομικό τμήμα.

«Να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία;», είπε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

«Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, “δεν είναι ταξί” της είπε και εδώ πήγαν τη κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημειώνεται, ότι η Δέσποινα Βανδή έμεινε στο δρόμο, ύστερα από βλάβη που παρουσίασε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, με αποτέλεσμα να έρθει περιπολικό και να τη μεταφέρει.

Αντιθέτως, στη περίπτωση της Κυριακής Γρίβα, όταν ζήτησε περιπολικό να τη μεταφέρει σπίτι της, επειδή φοβόταν πως την παρακολουθούσε ο πρώην που μπορούσε να τη βλάψει, έλαβε την απάντηση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», με αποτέλεσμα ελάχιστες στιγμές μετά να δολοφονηθεί από τον πρώην μπροστά από αστυνομικό έξω από Α.Τ.

Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό

Aπαντήσεις για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό το καλοκαίρι, στη Χαλκιδική, έδωσαν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Διευκρινίσεις για την μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό δίνουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από αντιδράσεις που προκάλεσε σχετικό βίντεο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

To περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.

Οι αστυνομικές πηγές τονίζουν πως οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ενήργησαν με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων και την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Όπως αναφέρουν, η Δέσποινα Βανδή κινούνταν με το όχημά της σε λεωφόρο προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής, σε έναν δρόμο που δεν διαθέτει λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) αλλά μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ένα από τα λάστιχα του οχήματός της υπέστη σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Η οδηγός προσπάθησε να σταθμεύσει όσο πιο δεξιά μπορούσε, ωστόσο, λόγω της έλλειψης ΛΕΑ, το όχημα έκλεινε τη μία από τις δύο λωρίδες, δημιουργώντας δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση για τα διερχόμενα οχήματα.

Περιπολικό της Τροχαίας που περνούσε από το σημείο, εντόπισε το σταματημένο όχημα και αμέσως προχώρησε στη λήψη μέτρων για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος, τοποθετώντας κώνους σήμανσης πίσω από το αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή σε κοντινό ασφαλές σημείο, προκειμένου να καλέσει ταξί και να αποχωρήσει, ενώ φρόντισαν και για την άμεση απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να μην προκληθεί ατύχημα.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν κατηγορηματικά πως δεν τίθεται κανένα θέμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν, καθώς ενήργησαν όπως ακριβώς προβλέπεται σε παρόμοιες περιπτώσεις.

«Καμία ΕΔΕ. Οι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο», τονίζουν χαρακτηριστικά αρμόδιες αστυνομικές πηγές.

Το περιστατικό αναπαράγεται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ορισμένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για προνομιακή μεταχείριση, ωστόσο από πλευράς ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζεται πως οι ενέργειες των αστυνομικών δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την ταυτότητα της οδηγού, αλλά έγιναν αποκλειστικά για λόγους οδικής ασφάλειας.

Δέσποινα Βανδή: “Θα έρθουν να μας σώσουν”

Ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε.

Το αυτοκίνητο που την πήγαινε προς το ξενοδοχείο της, έπαθε λάστιχο και τότε ένα περιπολικό με δυο αστυνομικούς προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τη μεταφορά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στη Χαλκιδική, όταν η τραγουδίστρια ταξίδεψε εκεί για να πραγματοποιήσει μια συναυλία. Το βίντεο με τη Δέσποινα Βανδή στο περιπολικό προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.