Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έκαναν δωρεά 15 νέες μοτοσυκλέτες στην ΕΛ.ΑΣ. – Πόσο κοστίζουν

Μια σημαντική δωρεά προς την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησαν οι επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, προσφέροντας 15 νέες μοτοσυκλέτες που θα ενισχύσουν τον μηχανοκίνητο στόλο των υπηρεσιών πρώτης γραμμής της ΕΛ.ΑΣ. Η παράδοση των δικύκλων έγινε σε ειδική τελετή παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου, καθώς και των δύο δωρητών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 15 μοτοσυκλέτες, υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, θα διατεθούν σε υπηρεσίες που επιχειρούν καθημερινά στους δρόμους, με στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης, τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ταχύτερη ανταπόκριση σε περιστατικά. Όπως επισημαίνεται, η προσθήκη τους αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας αναβάθμισης του εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Photo Credits: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Αν και στην ανακοίνωση της δωρεάς δεν αναφέρεται επίσημα το μοντέλο των μοτοσυκλετών, φωτογραφίες από την τελετή δείχνουν ότι πρόκειται για τις νέες Suzuki V-Strom 800, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί πλέον η Ελληνική Αστυνομία μετά την πρόσφατη ανανέωση του στόλου της. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η ενδεικτική λιανική τιμή κάθε μοτοσυκλέτας ανέρχεται στα 10.695 ευρώ, πριν από τις ειδικές μετατροπές που απαιτούνται για υπηρεσιακή χρήση.

Με βάση αυτή την τιμή, η συνολική αξία των 15 μοτοσυκλετών υπολογίζεται σε περίπου 160.425 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται ο αστυνομικός εξοπλισμός, οι ειδικές διαμορφώσεις, οι φάροι, οι σειρήνες και οι λοιπές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα υπηρεσιακά οχήματα.

Οι συγκεκριμένες μοτοσυκλέτες διαθέτουν δικύλινδρο κινητήρα 776 κυβικών εκατοστών με ισχύ 84 ίππων και έχουν επιλεγεί από την ΕΛ.ΑΣ. χάρη στην αξιοπιστία, την ευελιξία και τις επιδόσεις τους τόσο στην κίνηση μέσα στις πόλεις όσο και στις επιχειρήσεις εκτός αστικού ιστού. Ήδη εκατοντάδες ίδιες μοτοσυκλέτες έχουν ενταχθεί στον στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ενισχύοντας τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ., την Άμεση Δράση και την Τροχαία σε ολόκληρη τη χώρα.

Η δωρεά των αδελφών Αγγελόπουλων έρχεται να προστεθεί στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του στόλου της ΕΛ.ΑΣ., προσφέροντας επιπλέον μέσα στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής και ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους δυνατότητα απέναντι στις καθημερινές ανάγκες αστυνόμευσης.