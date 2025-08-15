Οι διαφορετικές ευχές της Μαρίας Καρυστιανού: «Η Παναγία να δυναμώσει τον αγώνα μας»

Ένα διαφορετικό μήνυμα ευχών για την σημερινή γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου έστειλε με νέα ανάρτηση η Μαρία Καρυστιανού.

Η κυρία Καρυστιανού που έχει απόψε και την ονομαστική της εορτή σημειώνει μεταξύ άλλων πως «Αξίζουμε καλύτερες μέρες. Και θα έρθουν! Αξίζουν Φως και Οξυγόνο οι ζωές μας και των αγαπημένων μας!»

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Χρόνια Πολλά για την ευλογημένη μέρα!

Η Παναγία να δυναμώνει τον δύσκολο αγώνα μας για Φως, Αλήθεια και Δικαιοσύνη.

Να ενισχύει τον λαό μας που δοκιμάζεται σκληρά σε τόσα μέτωπα, για τόσα πολλά χρόνια.

Ο νους μας και σήμερα είναι εκεί ψηλά, στα παιδιά μας…

Η θέση τους ήταν εδώ, μαζί μας, μα έφυγαν τόσο πρόωρα, τόσο άδικα….

Αξίζουμε μια Ελλάδα που δεν θα σκοτώνει τα παιδιά της.

Αξίζουμε καλύτερες μέρες.

Και θα έρθουν!

Αξίζουν Φως και Οξυγόνο οι ζωές μας και των αγαπημένων μας!

Και θα τα αποκτήσουμε!

Αρκεί να αγωνιστούμε.

Γεμάτοι πίστη και ελπίδα.

Ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά!!

Χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλες και όλους.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη!!!»