Οι λέξεις που «δανείσαμε» στο εξωτερικό είναι περισσότερες από όσες νομίζεις..

Μιλάς Ελληνικά απλά.. δεν το ξέρεις

Πριν από μερικά χρόνια η συγγραφέας Άννα Στεφανίδου με το σκεπτικό να φέρει τους αγγλόφωνους πιο κοντά στη γλώσσα μας και να την εκτιμήσουν όπως της αξίζει παρουσίασε το πρώτο βιβλίο της με τίτλο: «You speak Greek, you just don’t know it» («Μιλάς Ελληνικά, απλώς δεν το ξέρεις»).

Σύμφωνα με την κυρία Στεφανίδου υπάρχουν 6.000 λέξεις που χρησιμοποιούνται στα Αγγλικά!

Πριν από την Άννα Στεφανίδου ο πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής κ. Ξενοφών Ζολώτας είχε εκφωνήσει δύο λόγους στην Ουάσιγκτον (στις 26 Σεπτεμβρίου 1957 και στις 2 Οκτωβρίου 1959), οι οποίοι έμειναν μνημειώδεις λόγω της.. γλώσσας τους.

Οι ομιλίες του ήταν στα αγγλικά αλλά σχεδόν αποκλειστικά με λέξεις ελληνικής προέλευσης.

Το κείμενο της πρώτης ομιλίας είναι το εξής: «Kyrie, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Oecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is charateristic of our epoch. But, to my thesis we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel a panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my eucharistia to your Kyrie to the eugenic and generous American Ethnos and to the organizers and protagonists of this Ampitctyony and the gastronomic symposia». (Διαβάστε περισσότερα εδώ)

Η πρώτη ομιλία έγινε το 1957 και προκάλεσε τόσο ενθουσιασμό που μετά από απαίτηση του επικεφαλής της διεθνούς Τράπεζας, επαναλήφθηκε παρόμοια ομιλία το 1959.

Το1998 ένας ακόμη Έλληνας, ο πρύτανης του Παν/μίου του Σικάγο, κ. Γιάννης Καλαράς έδωσε διάλεξη στο Παν/μιο του Σικάγο με τίτλο:»The significance and influence of the hellenic language» (Η σπουδαιότητα και η επίδραση της ελληνικής γλώσσας) ακολουθώντας το παράδειγμα του κ. Ζολώτα.

Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα (διαβάστε περισσότερα εδώ)

«Asclepius and Hipocrates the patriarchs of pharmacology, used botany as their methodology for therapy. Diagnosis, biopsy, prognosis and then therapy, were techniques used with every anomaly of the soma-body. Analysis and dialysis of protoplasms, neoplasms, chromosomes are common methods.

Schizophrenia, melancholy, epilepsy, hysteria, scycopathy, are psychotic symptoms, analyzed via hypnosis and metempsychosis.

Anemia, atrophy, stomachic dyspepsy, pachydermy, dermatitis, laryngitis, hepatitis, menigitis are somatic anomalies analyzed biochemically.

Chronic anemia causes leukemia but radiology and kymotherapy can be the theraputic techniques.The stethoscope was used for asthmatic patheses of the thorax.

Sclerosis, atrophy or dystrophy of the skeleton is analyzed by osteology, otitis by otology leprocy and psoriasis by dermatology , astigmatism and myopia by ophthalmology and of course the epistimology of genesis would be emphasized through embriology in gynecology. Pediatrists, podiatrists, orthopedics, orthodontists pathologists neurologists are very common titles.»

Και οι Ελληνικές λέξεις που «δανείσαμε» στο εξωτερικό δεν έχουν τελειωμό..

Μέσα από το dinfo προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε μερικές από αυτές για να τις παρουσιάσουμε σε αυτό το άρθρο:

Ίδια λέξη σε τρεις γλώσσες

Ελληνικά – Αγγλικά – Γαλλικά – Ιταλικά – Γερμανικά

ανάλυσις – analysis – analyse – analisi – Analyse

βιολογία – biology – biologie – biologia – Biologie

διάγνωσις – diagnosis – diagnose – diagnosi – Diagnose

μικρόβιο – microbe – microbe – microbio – Mikrobium

μικροσκόπιο – microscope – microscope – microscopio – Mikroskop

οικολογία – ecology – ècologie – ecologia – Ekologie

όργανο – organ – organe – organo – Organ

πένταθλο – pentathlon – pentathlon – pentathlo – Pentathlon

πρόγνωσις – prognosis – prognose – prognosi – Prognose

τεχνική – technique – technique – tecnica – Technik

Ιατρική Ορολογία

Βιολογία – Biology

πνευμονία – pneumonia

καρωτίδα – karotis

διαβήτης – diabetis

τραχεία – trachea

στομάχι – stomach

επιδερμίδα – epidermis

νεύρο – nerve

θυρεοειδής – thyreoid

χοληστερόλη – cholisterol

πρωτεΐνη – protein

οφθαλμίατρος – ophthalmologist

νευρολογία – neurology

ανατομία – anatomy

κλινική – clinic

οπτικός – optical

θερμόμετρο – thermometer

αιμόπτυση – hemoptysis

αιμοστατικός – hemostatic

αλλεργία – allergy

αμμωνία – ammonia

άμυλο – amylum

αναιμία – anemia

χολέρα – cholera

αμνησία – amnesia

αναισθησία – anesthesia

βιοψυχολογία – biopsychology

βιοθεραπεία – biotherapy

αγκύλωση – ankylosis

Επιστήμες

Βιολογία – Biology

Φυσική – Physics

Φιλοσοφία – Philosophy

Μαθηματικά – Mathematics

Αρχαιολογία – Archeology

Ιστορία – History

Ψυχολογία – Psychology

Γεωγραφία – Geography

Χημεία – Chemistry

Γεωλογία – Geology

Μυθολογία – Mythology

Μουσική

Μουσική – Music

Νότα – Note

Μελωδία – Melody

Χορός – Chorus

Κιθάρα – Guitar

Πιάνο – Piano

Βιολί – Biolin

Τρομπέτα – Trombet

Σαξόφωνο – Saxophone

Διάφορες λέξεις

autography – αυτοβιογραφία

fruit – φρούτο

ambrosia – αμβροσία

bibliography – βιβλιογραφία

economic – οικονομικός

aerodynamic – αεροδυναμική

gastronomy – γαστρονομία

energy – ενέργεια

acrolith – ακρόλιθος

telescope – εικονογραφία

apologize – απολογούμαι

aerodrome – αεροδρόμιο

paragraph – τηλεσκόπιο

practical – πρακτικός

airplane – αεροπλάνο

stereotype – παράγραφος

epoch – εποχή

photography – φωτογραφία

catastrophe – στερεότυπο

harmony – αρμονία

numismatic – νομισματικός

diagram – δημοκρατία

emphasis – έμφαση

characteristic – χαρακτηριστικό

hydrogen – καταστροφή

epilogue – επίλογος

bibliophile – βιβλιόφιλος

Λαβύρινθος – labyrinth

διάγραμμα – diagram

επεισόδιο – episode

Τεχνολογία – technology

Τριλογία – trilogy

Επικός – epic

Τεχνικός – technical

Ήρωας – hero

epistle – επιστολή

tragic – τραγικός

amphitheatre – αμφιθέατρο

idol – είδωλο

theatre – θέατρο

anabasis – ανάβαση

alcohol – αλκοόλη

pyramid – πυραμίδα

anaglyph – ανάγλυφο

system – σύστημα

abyss – άβυσσος

anathema – ανάθεμα

synthetic – συνθετικός

chasm – χάσμα

anathematize – αναθεματίζω

pilot – πιλότος

angelical – αγγελικός

analogy – αναλογία

enigma – αίνιγμα

agronomy – αγρονομία

analyze – αναλύω

etiology – αιτιολογία

agony – αγωνία

alphabetic – αλφαβητικός

academical – ακαδημαϊκός

agonistic – αγωνιστικός

lemon – λεμόνι

acacia – ακακία

telephone – τηλέφωνο

antagonize – ανταγωνίζομαι

acme – ακμή

telegraph – τηλέγραφος

axiom – αξίωμα

cost – κόστος

telepathy – τηλεπάθεια

apnea – άπνοια

acrobat – ακροβάτης

television – τηλεόραση

acropolis – ακρόπολη

telegram – τηλεγράφημα

acrostic – ακροστιχίδα

Κωμωδία – Comedy