Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πήραν το χρυσό στον παγκόσμιο διαγωνισμό βιολογίας

Η επιτυχία της ελληνικής αποστολής στο φετινό iGEM Grand Jamboree 2025 στο Παρίσι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας των τελευταίων ετών. Η ομάδα iGEM IOANNINA 2025 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχή χρονιά, στον κορυφαίο διεθνή διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας, φέρνοντας την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας ερευνητικής καινοτομίας και δείχνοντας ότι οι νέοι Έλληνες επιστήμονες μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Η διάκριση αυτή δεν ήρθε τυχαία. Ο διαγωνισμός iGEM (International Genetically Engineered Machine Competition), που πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Παρίσι, συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατοντάδες ομάδες από τα κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς, όπως το MIT, το Harvard και το Cambridge, και θεωρείται το παγκόσμιο πρωτάθλημα της συνθετικής βιολογίας. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο, η ελληνική ομάδα των Ιωαννίνων παρουσίασε ένα πρότζεκτ υψηλής επιστημονικής ποιότητας, το AMADRYADS, που στοχεύει στην προστασία των πλατάνων από το μεταχρωματικό έλκος, μια ασθένεια που απειλεί το φυσικό τοπίο και την οικολογική ισορροπία ολόκληρης της Μεσογείου.

Η ελληνική αποστολή εντυπωσίασε όχι μόνο με τη μεθοδολογία της, που βασίστηκε σε πρωτοποριακές τεχνικές συνθετικής βιολογίας και RNA τεχνολογίας, αλλά και με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αντίκτυπο. Το έργο αντιμετωπίστηκε από τους κριτές ως υπόδειγμα εφαρμοσμένης επιστήμης με σεβασμό στη φύση, και ως παράδειγμα του πώς η νέα γενιά επιστημόνων μπορεί να συνδυάσει καινοτομία με ηθική και οικολογική συνείδηση.

Η επιτυχία της iGEM IOANNINA δεν είναι μεμονωμένη. Αντιπροσωπεύει τη σταδιακή εδραίωση των ελληνικών πανεπιστημίων σε τομείς αιχμής, μέσα από σκληρή δουλειά, διεθνή συνεργασία και εξωστρέφεια. Οι φοιτητές της ομάδας εργάστηκαν επί μήνες στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη στήριξη καθηγητών, ερευνητών και τοπικών φορέων, δείχνοντας πως η ακαδημαϊκή κοινότητα της Ελλάδας έχει τη δυναμική να παραγάγει έργο διεθνούς επιπέδου όταν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και υποστήριξη.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε επίσημη ανακοίνωσή του, συνεχάρη την ομάδα, επισημαίνοντας ότι η διάκριση αυτή «τιμά το Ίδρυμα, την Ήπειρο και τη χώρα» και ότι η διοίκηση θα συνεχίσει να ενισχύει κάθε προσπάθεια που προάγει την έρευνα και την καινοτομία.

Η Πρύτανης, καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου, τόνισε ότι:

«Η επιτυχία αυτή αποτελεί αναγνώριση της αφοσίωσης, της δημιουργικότητας και της σκληρής δουλειάς των φοιτητών και των φοιτητριών της ομάδας iGEM IOANNINA, η οποία για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διακρίνεται στη διεθνή σκηνή της Συνθετικής Βιολογίας. Θερμά συγχαρητήρια οφείλουμε και στα μέλη του διδακτικού προσωπικού κ.κ. ΙωάννηΛεονάρδο, Πέτρο Μαραγκό, Θεολόγο Μιχαηλίδη, Δημήτριο Αλίβερτη, Αμαλία Σοφία Αφένδρα, Χαράλαμπο Σταμάτηγια την ουσιαστική επιστημονική τους στήριξη».

Πέρα από τη διάκριση, η επιτυχία αυτή έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας: ότι η Ελλάδα διαθέτει νέα γενιά επιστημόνων ικανή να πρωταγωνιστήσει στη διεθνή σκηνή, να φέρει λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα και να αναδείξει τα πανεπιστήμιά της ως πυρήνες καινοτομίας και δημιουργίας.

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετείχαν στην ομάδα iGEM IOANNINA 2025:

Ιφιγένεια Τυχηρού Ανυφαντή(Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Αριστοτέλης Μιχαλάκης(ΤμήμαΒιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Βασιλική Ραφαέλα Σαββίδου (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Γιώργος Σκορδάκης(Τμήμα Χημείας)

Δημήτρης Μπλάκος (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Εύα Χαντζαρίδου(Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Ζήσης Ψαλίδας (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής)

Ηλιάνα Ράπτη (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Θωμάς Κατίκος (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Ιωάννης Βασίλειος Ελαφρόπουλος (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Μαίρη Περιστέρη (Τμήμα Ιατρικής)

Παντελής Χαβιανίδης (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Στέλλα Δημητρίου (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Σωκράτης Παπαθανασίου(Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών)

Η νίκη της iGEM IOANNINA 2025 δεν είναι μόνο ένα μετάλλιο· είναι μια απόδειξη ότι, παρά τις δυσκολίες, η επιστημονική Ελλάδα μπορεί να λάμψει, να εμπνεύσει και να δείξει πως το μέλλον της έρευνας και της βιοτεχνολογίας έχει και ελληνική υπογραφή.